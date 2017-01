Speedrun d' Ocarina of Time 3D . Ça faisait un moment que j'avais pas regardé un run complet (ici tous les donjons) du jeu plutôt que les mecs qui le finissent en un quart d'heure avec le bottle warp . Celui là est pas mal, car c'est la version 3D, qui ajoute son lot de glitches exploitables à ceux de l'original, et qu'il fait tous les donjons mais dans le désordre. Et que le temple de l'eau se fait violer sa race.

Et le runner a de l'humour, ça ne gâche rien.

