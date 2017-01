Multi payant, que reste il de l'exception Nintendo ?



Pas de region lock, tout est pardonné.



Ta gueule Takashi, montre les jeux. Les jeux de Platinum même.



3H de jeu en moyenne, yay



Nintendo ne lâche pas le motion gaming mais lui ajoute des gadgets qui le rendent encore plus relou...



Wii Sports n'est pas mort, il s'est réincarné en 1-2-Switch . Où sont les jeux Platinum ?



Le vs de fulguro poings a l'air cool, mais fuck le motion gaming .



La valse des portable remaster commence avec Splatoon , au moins cette version aura le jeu complet sur le disque.

----------Ha non c'est une "suite"--------



C'est bien super Mario Odyssey . Le jeu a l'air de renouer avec une verticalité pas vue depuis Mario 64 . Par contre Mario avec des persos aux proportions normales à coté c'est presque malsain comme du Sonic 2006 .



Xenobled 2, ok. Fire Emblem Awakening & Fates Musô, bof.



DQ X et XI confirmés. Et compile portable des heroes.



Nouveau Megaten, dommage que la série principale soit devenue le spin-off de Persona maintenant.



Le jeu de Squix c'est Yoshida aux illus ? Il est partout en cemoment après des années de vaches maigres.





Ho Skyrim sur switch. ON L'A PAS VU VENIR CELLE LA!



No More Heroes 3. Nintendo fait vraiment les fonds de tiroir des éditeurs tiers après que Sony ait pris les bonnes exclus.





