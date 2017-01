Je dirais que c'est principalement le travail fait sur les personnages et le style graphique qui est intéressant. J'ai d'ailleurs noté que la mangaka soigne tout autant ses personnages féminins que masculins.



Dans le cas de Goyô/House Of Five Leaves , l'histoire connaît plus de péripéties et le passé caché de certains personnages influence beaucoup le récit. Il est donc plus dynamique, moins "tranche de vie", mais les protagonistes sont toujours aussi développés. Cependant, on pourrait dire qu'ils sont un peu trop policés, un peu trop soucieux de la vie personnelle de leurs complices pour des bandits. Mais ils finissent par devenir plus une famille qu'une bande, du coup je n'ai pas trouvé ce parti pris trop choquant.



Je suppose que l'intrigue sera aussi déterminante dans ACCA 13 . C'est bien dommage que les mangas d'Ono Natsume ne sortent plus en France, mais ils se vendaient très mal d'après ce que j'ai compris. Je ne suis pas sûre que la licence de cet anime y change quelque chose, vu que celle de House Of Five Leaves n'avait visiblement pas permis au manga Goyô de se vendre.