Tetho a écrit: En ce moment, et malgré le dégout que m'inspire l'incompétence, la crasse ignorance, la vulgarité, le populisme et le dédain pour la vérité factuelle dont Trump a fait preuve au long de sa vie, j'ai une admiration incroyable pour lui.

Ce type a gagné cette élection contre les prévisions des sondeurs et des analystes qui annonçait sa défaite sûre à 80 voir 90%, contre les médias qui après lui avoir laissé tribune libre pendant des mois ont dans leur ensemble appelé à voter contre lui dans un éclair de lucidité, contre les cadres de son parti qui après l'ont lâché un à un, et surtout contre la volonté du peuple américain qui s'est déplacé plus nombreux que jamais pour une telle élection et qui a majoritairement voté contre lui.

Elle est là l'ironie ultime de cette nuit, Trump avait raison le système est truqué, mais pas comme il l'imaginait, et comme Bush jr. il ne doit son élection qu'à ça. Pas au vote populaire.



Il a en ce moment cette stature des vrais héros américains, ceux qui, pour reprendre les mots de Mark Millar, se savent persuadé d'être dans le juste et qui même quand le monde entier contre eux disent " non, vous dégagez ! ". il semble presque que même si dieu et la volonté suprême de l'univers se seraient ligués contre lui, il aurait quand même eu le poste.