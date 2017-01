Les nouvelles séries en simulcast ADN

Les simulcast qui continuent sur ADN

Nous voilà déjà en 2017 et pour le calendrier de l'Avent, nous vous avions fait plein d'annonces pour l'année à venir.Voilà un petit récapitulatif de toutes les nouveautés.Déjà ADN fait peau neuve avec plusieurs innovations qui ont eu l'air d'énormément vous plaire.Souvenez-vous !Il y avait le H+1 et la refonte des abonnements.Pour le H+1, inutile de revenir dessus. Vous avez trouvé l'idée excellente et vous étiez très satisfaits de cette avancée. (En tout cas, c'est l'impression qu'on a eue avec vos commentaires sur les réseaux sociaux.)En ce qui concerne les nouveaux abonnements , en revanche, beaucoup d'entre vous ont été contents de la nouvelle mais d'autres se sont inquiétés de savoir ce qui allait arriver à ceux qui venaient de souscrire un abonnement à l'année ou au mois et cette annonce a suscité beaucoup de questions. Sachez, comme chaque cas est unique, qu'a été mise en place une FAQ . N'hésitez pas à aller y faire un tour si jamais vous ne l'avez pas encore fait.Que du lourd avec des licences qu'on adore et qu'on espère vous allez adorer aussi !- Blue Exorcist Kyoto Saga- ēl DLIVE- Koro-sensei Quest- Le Rakugo ou la Vie Saison 2- Seiren- Tales of Zestiria Saison 2On ne change pas une équipe qui gagne et puis on veut connaître la suite ! Pas vous ?- All Out- ClassicaLoïd- Détective Conan- Naruto ShippudenLes ajouts de série ADN (qui ne sont pas en simulcast)Notre catalogue s'étoffe toujours plus avec le retour de séries cultes !- Death Note- Bakuman- Jojo’s Bizarre Adventure Saison 1 et Films 1, 2 et 3- Kuroko’s Basket Films 1, 2 et 3 ainsi que Last Game à venir- Le Chant des Rêves Saison 2