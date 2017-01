Thérèse a définitivement THE classe impériale dans la série mais ce combat c'est tellement facile pour elle qu'on oublierait presque que Priscilla était un trèèèèès gros boss de fin.Alors je sais pas si l'auteur avait vraiment dans l'idée de faire revenir Thérèse comme ça ou si c'était un peu une demande des lecteurs mais je dois dire que ça fait bien bien plaisir.Content que ça se finisse au final parce que bon, ça commençait à tourner en rond et comme les avis plus haut, l'auteur en avait assez de tuer ses guerrières du coup il n'y avait plus de suspense à ce niveau là hormis pour Tabatha.C'est con parce que je l'aimais bien plus que d'autres ce personnage.Cassandre s'offre une "belle mort" en tout cas.Je regrette que l'histoire du continent d'à coté qu'on nous avait servi, histoire de saliver sur une future aventure finisse en queue de boudin. Peut-être un projet avorté?Mais d'un autre coté c'est pas plus mal car il aurait été mieux de le lancer bien avant et là, repartir après le tome 27 pour au moins 20 tomes ça aurait fait trop. La série méritait de se terminer sans trop abuser.Par contre l'épilogue torché en 5 pages ça fait un peu beaucoup léger je trouve.^^"Et sinon quelqu'un pourrait me redire ce qu'il s'est passé entre Raphaelle et Irène? J'suis un peu largué là sur cette image de fin.