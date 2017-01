Ialda a écrit: Pas de grosse référence ouverte aux films, low-key, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une couv du LOTR pas de trop mauvais goût Pas de grosse référence ouverte aux films, low-key, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une couv du LOTR pas de trop mauvais goût

Nonobstant que c'est une illus d'Alan Lee, le type derrière l'identité visuelle des films Nonobstant que c'est une illus d'Alan Lee, le type derrière l'identité visuelle des films

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.