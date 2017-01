"Re:Zero - Re:Life in a different world from zero" débarque en avril 2017

après Overlord et Bungô Stray Dogs , notre équipe est heureuse et fière de vous annoncer l'acquisition des droits des mangas Re:Zero – Re:Life in a different world from zero !



Adapté du light novel éponyme de Tappei Nagatsuki , Re:Zero est LA nouvelle licence incontournable au Japon depuis la diffusion de son adaptation animée entre avril et septembre dernier. En France, la série fut diffusée sur Crunchyroll​ et reçut un accueil similaire en devenant l’un des plus gros succès de la plateforme de streaming.



Endurer les douleurs engendrées par la mort pour affronter les difficultés de la vie... Une réalité sans fin...



Avec Re:Zero – Re:Life in a different world from zero , Tappei Nagatsuki revisite le genre Isekai (histoire où un personnage de notre monde est transporté dans un monde fantastique souvent utopique) en choisissant de nous faire suivre les aventures d’un héros dont on ne souhaiterait nullement prendre la place. La raison ? « La mort réversible » un pouvoir qui permet à Subaru Natsuki de revenir d’entre les morts afin de changer les choses...

Mourir encore et encore... se souvenir des douleurs engendrées par la mort... une nécessité pour affronter sa nouvelle vie dans cette autre monde !

Une réalité sans fin que les lecteurs sont invités à découvrir tome après tome, arc après arc, en suivant les aventures de ce personnage qui leur ressemble étrangement...



Un piège subtilement mis en place par Tappei Nagatsuki qui s’amuse à détourner les codes d’un genre qu’on a pu découvrir avec Sword Art Online, Log Horizon, The Rising of the Shield Hero et bien d’autres !

Vous êtes prévenus, attention à ne pas vous identifier à Subaru Natsuki, car son enfer ne fait que commencer...



Re:Zero – Re:Life in a different world from zero , un manga de Tappei Nagatsuki (scénario) et Daichi Matsuse (dessins) à retrouver en librairie dès le vendredi 21 avril 2017 !



Restez connectés, la #REvolutionOtoto2017 est loin d’être terminée !



Re:Zero - Re:Life in a different world from zero



« La mort réversible » est le seul pouvoir que j’ai obtenu dans cet autre monde...

Mourir encore et encore me permettra ainsi de la sauver.



Subaru Natsuki fait la connaissance d'Émilia, une jeune fille aux longs cheveux d'argent qui l'entraîne dans une dimension peuplée de monstres et d'ennemis en tous genres particulièrement hostiles. Le jeune homme a juré de la protéger, mais il ne résiste pas longtemps dans ce monde violent où il est tué rapidement. Pourtant, il revient d'entre les morts à l'aide d'un pouvoir qui le ramènera toujours à son point de départ. Subaru entame alors un combat perpétuel dans lequel il essaie, peu à peu, de changer le futur, où chaque fois les souvenirs sont à reconstruire...



Titre français : Re:Zero - Re:Life in a different world from zero

– Titre japonais : Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu

– Collection : Shonen

– Auteurs : Nagatsuki Tappei (scénario) et Daichi Matsuse (dessins) –

Prix : 6.99€

– Date de sortie : 21 avril 2017

– Nombre de volumes vo arc 1 : 2 (arc terminé)

– Nombre d'arcs vo : 3 (série en cours)