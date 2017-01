Débile Man - Le manga



Enfin lu complètement le manga culte de Nagai, grâce à l'édition Black Box. Auparavant je n'avais lu que le début et vu les OVA. J'ai donc découvert l'histoire passé les affrontements contre Sirène et Jinmei.









Et très honnêtement c'est assez moyen, voire même médiocre formellement parlant

Pas que je remette en compte le fond, les cauchemars de l'oncle Gô sont parfois terrifiants et sa peur de l'autodestruction vers laquelle courait l'humanité en pleine guerre froide est parfaitement rendue ici aussi. Mais grands dieux que la narration est sans dessus-dessous. Ryô meurt pendant l'incident dans la boite de nuit ? lol non au volume suivant il est juste à l'hôpital. Les parents de Miki sont emmurés vivants pendants l'attaque de Sirène ? Deux volumes plus loin ils se portent comme des charmes. Le frère de Miki est abandonné à son sort pendant la même attaque par Akira lui-même ? Pas grave, il faut attendre l'histoire suivante pour voir qu'il s'en est sorti sans être traumatisé visiblement... Et tout, TOUT, est comme ça. Quand Akira montera une armée de Devilmen pour organiser la résistance aux démons, après une trop longue ellipse, on ne les verra jamais combattre à ses coté. Tout va trop vite, comme quand cette fillette, ancienne voisine d'Akira, traverse le Japon pour le revoir (?!) puis se fait tuer par les démons. Je veux bien ressentir de l'empathie pour le personnage, mais pour ça faudrait la laisser exister plus de 5 pages avant de la tuer violemment (on n'apprend son nom qu'après sa mort d'ailleurs...).

Et je ne parle pas de la série de chapitres à travers le temps qui, en plus d'être le comble du kitch et du ridicule (l'histoire avec Hitler, putain), est un volume complet pour rien.



Le manga a de très bons moments, le volume 2 contient à mes yeux les meilleurs moments du manga : l'attaque de Sirène et sa fin touchante, l'histoire du gamin qui a peur de sa mère et l'attaque de Jinmei. Mais dans l'ensemble c'est trop bavard, avec des pavés d'exposition pour expliquer ce que Nagai ne veut dessiner. Et ça en bande dessiné c'est toujours le mauvais choix.



Dans la forme Devilman ne m'apparait que comme le brouillon d'un meilleur manga. L'histoire est bonne, et ses concepts sont fascinants, mais son exécution ici est médiocre au mieux. Ça n'est pas assez concentré sur son récit, ça en oublie des moments importants, ça manque de rigueur... C'est tout sauf un manga abouti.

Bien sûr il faut le recontextualiser et se rappeler qu'elle était publiée dans le Shônen Magazine , montrant à quel point les mangas pour enfants se sont aseptisés en 40 ans. Mais ça me conforte dans l'idée que Gros Nagai est un mec qui a (eu) de très bonnes idées, mais que ce sont des autres qui les ont véritablement exploités comme il se devait. Pour le coup les deux OVA des années 80 me semblent, sur la partie commune, une version supérieure en tous points.





Bon point quand même, Jeanne d'Arc par Nagai est super moe :







Quelques mots sur l'édition Black Box, en plus de problèmes évidents de lettrage (coquilles, même textes dans deux phylactères...) qui trahissent un manque de relecture sérieuse avant impression, j'ai un peu de mal avec ce grand format qui est là pour justifier le prix élevé des volumes mais n'a ni de jaquette, ni toutes les pages couleur. Le papier est trop léger et on voit trop souvent les pages suivantes en transparence, et pour couronner le tout comme dans la réédition de Jojo il y a une incompréhensible marge blanche autour des planches. Et le traitement des pages couleur est vraiment incompréhensible, parfois on les a en plein volume mais parfois au début ou à la fin elles sont passés dans un N&B qui les rend presque illisibles.

Je vois aussi que BB est passé par l'éditeur italien pour contourner le refus de Nagai de bosser avec les français et ne sont pas éditeurs de cette version, juste distributeurs. Est-ce que c'est le cas de tous leurs autres mangas ? Ou au moins de leurs titres rétro (genre les Matsumoto).

