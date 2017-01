janvier 2017

dès le 26 janvier 2017

Akio Kobayashi et Umi Oohashi sont deux étudiants aux caractères diamétralement opposés. Le premier est passionné par les plantes et préfère leur compagnie à celle des personnes. Le second est gay et aime enchaîner les relations d’un soir. Tous deux vivent dans le même dortoir et étudient dans la même université. Ces moments passés ensemble vont leur permettre d’apprendre à mieux se connaître et se comprendre. Ainsi, au fur et à mesure que le temps passe, leur relation évolue.

Découvrez un récit de tranche de vie empreint de douceur et d’innocence. Une immersion dans le quotidien d’une jeunesse qui malgré ses doutes et ses incertitudes ne demande qu’à accepter ses sentiments et vivre pleinement sa vie !

Quand la mélancolie de l'hiver laisse place à un doux espoir printanier...En, une douce pudeur envahira notre catalogue Yaoi au rythme de la chute des premiers flocons de neige !Avec, notre équipe vous propose de découvrirle délicat univers de, une nouvelle auteure qui nous parlera de l’essence même de l’expérience de la vie : les qualia. Ces qualités sensibles qui rassemblent : nos expériences perceptives, nos sensations corporelles et nos affects.Outre(Yuki no shita no qualia), Kii Kanna est également l'auteure deTout commefait partie de cette nouvelle vague de jeunes auteures talentueuses qui ont débuté leur carrière au début des années 2010.Reconnues aussi bien pour leur talent de dessinatrice que d’auteure, ces mangakas ont rapidement su se faire une place dans le paysage Yaoi japonais grâce à des récits de tranches de vies au réalisme évocateur.En nous faisant suivre le quotidien de personnages en proie aux doutes et aux incertitudes, ces mangakas font de nous les témoins de la remise en question et de l’évolution de leurs protagonistes.Une position qui nous rapproche de ces étudiants et salarymen qu’on pourrait très bien croiser aux détours d’une rue ou qui pourraient n’être au final qu’une représentation imagée de notre nous passé ou présent.Cette expérience littéraire nous invite alors à nous interroger sur notre propre façon de penser et d’agir.Ainsi, avecnous plonge au cœur de l’histoire de Umi et Akio, deux étudiants qui vont devoir apprendre à vivre avec leur traumatisme passé afin de continuer à avancer et profiter pleinement du futur qui se dessine à travers les flocons de neige qui tombent sur leur chemin.Aller de l’avant en faisant face à son passé et à son présent, ne pas se laisser abattre par les difficultés et garder espoir en l’avenir.Qualia under the snow nous parle avec pudeur et innocence de la vie de deux garçons en passe de découvrir le monde des adultes.: Qualia under the snow: Yuki no shita no qualia: Yaoi – Auteure : Kii Kanna: 8.99€: 26 janvier 2017: 1 (one shot - série terminée)