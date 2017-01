inico a écrit: Onigamiden

Ayant vu encore récemment Spriggan, je voulais voir l'évolution du travail de Hirotsugu Kawasaki en tant que réalisateur. Onigamiden étant sa seule réalisation avec ce dernier, un film de Naruto et un épisode de Lodoss War.

Le film commence fort, avec un style très marqué. J'ai pensé au début de Mononoke Hime, l'apparition de démons dans un environnement naturel. On sent, sinon la patte, l'influence de Shinji Hashimoto (ici à la direction de l'animation) sur les déplacements des monstres et les effets de fumée. Un départ bluffant qui laisse présager le meilleur.

Et le niveau de l'animation se maintient ainsi durant le film, que ce soit sur les scènes d'action ou les simples déplacements des personnages. Un plaisir pour les yeux, qui de plus a le talent de ne pas en faire trop et de se transformer un pur produit pour amateurs d'animation pure.

Malheureusement, alors que le design des personnages - Tetsuya Nishio pour les principaux - est une réussite, il manque un travail sur les expressions des visages et autres mouvement parasites pour leur permettre de prendre vie. De plus, malgré le design vraiment agréable des personnages principaux, il reste assez uniforme. J'ai eu l'impression qu'ils étaient tous frères et sœurs. De ce point de vu, les personnages secondaires et de foule ont un design plus original rafraichissant, plus libéré dans le choix de leurs proportions et expressions faciales.

La base de l'histoire et ses grandes lignes sont intéressants (bien que classiques) et auraient pu faire l'objet d'un traitement et d'un développement travaillés. Malheureusement, Hirotsugu Kawasaki n'en fait pas grand chose, se contentant de défiler son scénario de manière convenue et monotone. Rendant l'ensemble sans relief et assez tristounet à suivre. Difficile pour moi de m'attacher aux personnages et de rentrer dans l'histoire, la magie ne finit jamais par opérer.

Même la fin, que j'espérais et qui se devait d'être, épique, tombe à plat. Le début est ainsi bien plus impressionnant que la fin. D'ailleurs, ne voir que la première partie du film est peut-être la meilleure solution pour rester sur une bonne impression.

La bande son n'aide malheureusement pas à donner du tonus et de la profondeur au déroulement du récit. J'ai été surpris de constater que celle-ci ait été faite par Ryudo Uzaki et Eitetsu Hayashi qui avaient travaillés sur Kamui no Ken dont la musique m'avait marqué.

Dommage est finalement le sentiment qu'il me reste du film, il y avait plus à faire que sur un Spriggan, que le travail d'écriture a un peu gâché.