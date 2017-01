The Gods War

Et on veut nous faire croire qu'ils réussissent à faire 25 000 en moins d'une minute ? C'est du flan ces campagnes oui...La parenté avec Cthulhu Wars semble couler de source dans le choix du matos sélectionné pour le jeu, et pas seulement parce que Sandy Petersen s'était amusé ces derniers jours à poster des comparaisons entre les figs des deux jeux sur Twitter - ya le petit côté ameritrash aussi, la boite de jeu remplie jusqu'à la gueule... Le plateau de jeu qui évolue au fil de la partie des cool, les figs ont l'air soignées, on reconnait Yelm et Orlanth mais j'ai un doute sur les deux autres (Kyger Litor et les forces du chaos ?).Après on nous avait promis Sedenya dans le jeu et je la vois pasA noter que Chaosium profite des grosses contribs pour écouler des pdf de ses produits, ça c'est de la synergieEdit : ah non, 50 000. Ce fandom est cinglé en plus d'être pété de thunes.