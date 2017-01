Milo a écrit: Hâte de voir le produit fini. S'il sort un jour. Hâte de voir le produit fini. S'il sort un jour.

debunk

( you dun goofed )

Vidéo récente au milieu du mutisme de cette entreprise :Oh mon God.Je m'acharne, mais décidément cette chose me fascine, tant ça va dans le sens duposté ci-dessus. Notez cette parfaite caricature de commentaires fermés et de notation masquée. La vue d'ensemble nulle car sûrement filmé dans une pièce sombre. La taille du "prototype" alors que la livraison aux financeurs du projet était prévue (après moult reports) à décembre 2016.Les mots me manquent. Pour rappel, la vidéo du concept . Autant dire qu'on en est loin, et qu'à moins de changer quelques fondamentaux d'optique, ça risque d'être coton. La différence entre la présentation fringante si travaillée et cette nouvelle vidéo tournée à l'arrache dans une cave par des ravisseurs (niveau moins 100 de la comm' !) est vraiment saisissante. Made in France , soit dit en pasant.Alors je ne dirais pas que c'est une arnaque, pas envie que le parfait petit marketeur m'envoie la cyber police, c'est qu'ils ont l'air de connaître les combines, les bougres.Disons simplement circonspect...