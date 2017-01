J'ai été poussé au derrière par certains membres de l'ombre qui pensent que le shônen pour tous serait bien mieux vu si la terre entière regardait Gintama.

De par son statut de soap, la série a donc tout les défauts inhérents au genre : zéro scénario (tout au plus à ton droit à certains "arcs" courant sur plusieurs épisodes), une évolution des personnages proche du néant abyssal, un reboot constant qui fait qu'on ne craindra jamais vraiment pour ses héros.

Je ne vois pas de qui tu parlesSinonBon on a déjà eu ce débat plein de fois mais je mets mon point de vue pour les autres qui liront le topic.Je pense que Gintama évolue énormément au niveau de son univers que l'auteur ne cesse de croître: Il y a un flot constant de nouveaux personnages ainsi qu'une accumulation de gags de plus en plus démesurée au fil de épisodes. C'est pas une progression directe me direz vous, et pourtant, quand on voit des arcs comme celui de 4 devas on se dit que c'aurait été impossible de le mettre en scène dans le Gintama du début, Kabukichô a enormément grandi au fil des 250 épsEt si les personnages, on apprend progressivement un peu plus sur eux progressivement, et clairement, le Gintoki qu'on connait au bout de 250 épisodes à l'air plus mature que celui qu'on connait au départ. ( Ce qui s'applique bien évidemment à tous les personnages ) Le passé du Jouishishi et du Shinsengumi constitue également un fil rouge assez important. De plus certains arcs sont la conséquence directe d'autres arc ( genre l'arc Jiraia ).Et puis là ou Aer voit un défaut, je vois une qualité. Un scénario pour une comédie, c'est limiter les possibilités de gags ( SURTOUT quand on veut se lancer sur un truc à watmille épisodes, les comédies feuilletonnantes, c'est bon pour 13 ou 26 épisodes comme Excel Saga que cite Aer. ) , c'est justement le fait qu'on "reset" toujours a la fin de chaque histoire qui permet une variété incroyable dans l'humour. Et puis si Sorachi n'ose pas trop infliger des trucs à ses persos sur le long terme ( enfin quand il peut garder des évolutions sans dégrader la série il le fait, comme avec Madao ), il s'autorise a peu pres tout au sein d'une histoire pour notre plus grand plaisir, et atteindre des niveaux de n'importe quoi qu'il serait tout simplement impossible d'atteindre avec un feuilleton. Pour une comédie, je trouve quand même que c'est le meilleur format possible pour peu qu'on puisse tenir la distance et toujours se renouveler, et c'est le pari que Sorachi relève en créeant peut-être la seule comédie fleuve japonaise à ne jamais s’essouffler ( attention je ne dis pas que les 250 épisodes sont tous géniaux, mais la série à une régularité exemplaire dans l'humour ) et même devenir de mieux en mieux: Gintama est la preuve vivante que plus on est de fous plus on rit, car chaque personnage est tallé pour un type de vannes, et vu que le Sorachi ajoute sans cesse des persos, les gags se renouvellent en conséquence.Le coté non feuilletonnant installe aussi un véritable plaisir dans le visionnage, celui de se lancer dans un épisode et se demander qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous inventer cette fois? Gintama n'a aucune structure propre et a donc des histoires qui peuvent faire une moitié d'épisodes comme une dizaine d'épisodes, peut passer de la comédie à des arcs serieux, n'a aucun schéma narratif et peut passer par tous les types d'humour possibles. Les réalisateurs jouent à fond sur cet effet de surprise constant pour jouer avec ses spectateurs, ce qui donne un coté post moderne a Gintama des plus appréciables. Attention n'allez pas croire que je veux jouer aux prétentieux en employant le mot post moderne, mais disons que plus qu'une série, il faut vraiment voir Gintama comme une émission télé, ce qui rejoint l'avis d'Aer disant que c'est assez américanisé comme série. Et de ce fait il y a un vrai rapport spectateur-média très présent ( déja rien que l'énorme troll autour de l'arc Kintama est un bon exemple ) et c'est de ce fait que j'aimerais vraiment voir plus de monde voir cette série, car il y a vraiment de quoi faire réagir, et pourquoi pas créer une agence Yorozuya Franco- ... ok je vais trop loin mais vous aurez compris l'idée.Plus postmoderne tu meurs!De plus que Gintama est vraiment universel dans l'humour donc y'a vraiment moyen de réunir tout le monde et se taper une grande barre autour hébdomadairement, donc allez le voir et faites vivre ce topic.