George Isaac Newton a écrit: En revanche j'adore quand Fujita mêle des éléments folkloriques, comme les Yokais ou les contes de fées, avec des gros morceaux de [Montrer] Spoiler JSDF et autres organisations militaires qui taches. Le missile nucléaire balancé sur le chapiteau dans Karakuri Circus, ça m'avait marqué. En revanche j'adore quand Fujita mêle des éléments folkloriques, comme les Yokais ou les contes de fées, avec des gros morceaux de

[Montrer] Spoiler au moment de l'invasion lunaire

Et l'être pâle fait un sacré bon méchant. J'ai hâte de voir ce que Mappa va concocter pour le grand final.

Terminé. Vraiment appréciable comme série;s'est fixé comme objectif dès le début de nous offrir en 2016 une série d'action fantastique shounen à l'ancienne comme on en faisait à la pelle dans les 90s, amitié, sacrifices et combats homériques inclus, et le contrat est plus que respecté. L'adaptation du manga d'origine n'est pas toujours parfaite, certains passages m'ont plus ennuyé qu'autre chose (l'institut), graphiquement j'hésite entre le bof pour la colo par ex et le sublime pour le rendu à l'écran des fameuses tronches de Fujita... Un divertissement solide néanmoins. Si seulement on pouvait pousser notre chance maintenant et continuer sur une version TV dePas faux; et on retrouve encore ce trope dans Moonlight Act avec l'agence qui coordonne les actions des exécuteurs - et plus tard aussiJ'ai l'impression de faire mon Jarry depuis six mois mais quelle prestation pour Hayashibara, putaing. On est en 2016 et elle continue de coller des grandes tartes dans la gueule à la quasi-totalité de la profession. C'est délicieux.