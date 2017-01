Bio 7 sur mon PC, c'est la joie.

Du coup je joue au jeu, et c'est moins la joie.



C'est vraiment une itération AAA d'un Amnesia ou un Outlast . Vue subjective, on ne voit (presque) rien et la majorité de ce qui fait peur vient de l'ambiance et d'effets hors champ. Le jeu est angoissant à souhait, du moins les premières fois ensuite on fini par comprendre qu'on est pas si souvent en danger et qu'on peut faire des galipettes dans les escaliers sans risquer de provoquer la créature qui fait des bruits étranges de l'autre coté du mur.

J'ai fait la démo une première fois et atteint la fin par défaut que tout le monde atteindra en jouant normalement. De là le jeu est malin, le déclenchement de façon anticipée d'un élément caché qui n'es révélé qu'à la fin du jeu "normal" permet l'accès à d'autres pièces et avec à d'autres objets-clefs. J'en suis en ce moment à cette phase et pour le moment ai fini [Montrer] Spoiler trois fois tué par le monstre dans la cave. Une fois en allant le voir et me retrouvant coincé par la porte, une seconde j'arrive à forcer la porte et revient avec le gun, en vain, et la troisième avec la hache, sans meilleur résultat.

Je pense tenter de trouver de quoi avancer encore une ou deux fois avant de regarder les guides. J'ai l'impression d'avoir trouvé tout ce que je peux trouver là où j'en suis, mais que je manque un truc...



Si vous avez aimé le mindfuck qu'était le P.T. , téléchargez donc cette démo là.



Techniquement le jeu tourne bien mieux que je l'imaginais sur mon PC, j'imagine que les environnements fermés et le fait qu'on ne voit pas grand chose aide. J'ai cru à un moment qu'à la façon de Doom 3 le jeu ne rendait pas les objets dans l'ombre mais monter la luminosité m'a donné tord. Faut voir si le jeu lui aura de grands environnements ouverts, mais dans ce cas là il y a un mode entrelacé (qui j'imagine divise en pratique la résolution par 2) qui devrait permettre au jeu de tourner sans problèmes. Je peux probablement remercier le PSVR pour ça. A ce sujet l'exclu d'un an Playstation pour le mode VR est un peu abusée, c'est bien joué de la part de Sony mais quelle nuisance pour les joueurs PC.



