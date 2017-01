Chétiveté des aspirations narratives n’était peut-être pas le terme le plus indiqué, étant donné qu’il est effectivement rare en vingt-cinq minutes de se hisser au-dessus de l’exposition ; même si quand le nom de ton anime contient d’office Ecole/Lycée/Académie, c’est souvent (et je modère l’adverbe) un bon indicateur voire l’affirmation du fait que l’équipe n’a pas envie de se fouler et n’essaiera pas de raconter quelque chose de très élaboré, peu importe le format. Chétiveté des aspirations créatives me paraît plus proche, de par la juxtaposition d'un blockbuster et du trend moe.



La souche anglo-saxonne de l’animation japonaise m’intéresse dans l’absolu (ou plutôt du temps où la "pop-culture" était pop et non obligatoire ), mais peut-être que justement Little Witch Academia n’en reprend que le contexte et postulat, là où dans un Space Dandy le protagoniste était lui la caricature de l’américain des sixties. En dépit de ses sources évidentes, tonalement LWA est plus proche de l’asepsie gentillette et nippo-japonaise typique que de Harry Potter .



Après je me rends compte que ce post est bizarre, pour la raison que j’ai bien aimé ce premier épisode et que je ne demande pas à la série d’être autre chose. C’est juste que je suis peu convaincu par l’idée qu’il y aurait un écart abyssal d’intérêt entre la première OVA et cette introduction TV : pour moi c’est le même anime que le charme et un rythme bien pensé disputent à la superficialité.