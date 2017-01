"ce pilote" ? putain les mecs, arrêtez d'utiliser ce mot n'importe comment. pilote ≠ premier épisode.





Le truc c'est que tu es déjà attaché aux persos, à cause des deux OVA. Sucy se comporte ici comme une garce et Lotte est transparente. On sait qu'elles valent mieux que ça, mais c'est pas cet épisode qui le montre.

Et pour ta comparaison, au delà du fait que Glagann est une vraie série d'aventure qui obéit à des codes très classiques, c'est le fait que Simon trouve le Lagann qui déclenche la possibilité de l'aventure, un peu comme le fait que l'oncle de Luke achète les droïds, sans ça ils seraient morts le lendemain quand le ganmen tombe dans le village, fin. Alors qu'ici on a un scénario qui essaye de forcer les personnages à former un groupe avant que le cours normal du récit le fasse, vu qu'elle se retrouveront camarades de chambres. Tu prends la même histoire mais au lieu de se retrouver dans la forêt suite à un accident de balais improbable tu as Sucy qui, après la cérémonie de début d'année, convainc Akko de l'aider à aller dans la forêt avec un argument bidon que cette dernière gobe parce qu'elle est moldu et Lotte qui suit parce que c'est Lotte et t'avais un déroulement autrement plus naturel.

