Autant j'ai réussi a regarder Emi en étalant mon visionage sur pas loin d'un an, autant Creamy je bloque. Pas tant parce que la série est moins belle (cette perruque dont ils ont affublé Creamy, c'est d'un moche...), mais plus parce que les épisodes sont vraiment moins intéressants. Emi se tape des épisodes vraiment nazes, genre celui qui s'inspire du film Duel de Spielberg, mais à coté il y a des épisodes traversés par une vraie poésie, comme celui de la clochette de Mr. Koganei, ou celui avec "le gros" des Magic Carat et la fille du Ginko. Ça se retrouve en encore plus marqué dans l'OVA qui a suivi la série.

Dommage quand même qu' Emi pratique la vraie magie plus que la prestidigitation.

Mais rien de tout ça n'arrive à la cheville d'un Fancy Lala , la série immanquable parmi les 5 magical girls de Pierrot.



Momo reste une série à part elle, elle porte en elle la nostalgie d'elle-même , un sentiment assez étrange et unique pour une série qui l'est autant. La façon dont la série enchaine épisodes joyeux puis d'un coup un épisode avec des sujets vraiment plus grave est assez marquante. Les spéciaux et films de Momo sont des immanquables, surtout celui avec le pont.

