Je ne saurais dire si Yuri!!! on Ice est du queer-baiting ou juste du fan pandering (y a une différence entre les deux ?), par contre Euphonium aurait fait ce qu'essaierait de faire Yuri!!! à ce niveau mais correctement ?



Euphonium est vraiment les deux pieds dans le yuri pandering , la série montre quelque chose entre Kumiko et Reina et n'en fait rien et à coté continue de construire quelque chose avec Shûichi sans aller nul part pour autant. Puis dans la seconde série Kumiko déclare son amour à tout le monde et n'importe qui et en même temps Reina est non seulement "normalisée" mais carrément placardée. La scène où elles se retrouvent à "leur endroit spécial" c'est juste pour parler des problèmes de cœur de Reina avec le prof, et on sait comment ça fini.

Le yuri dans Euphonium c'est comme dans Flip Flappers , c'est là parce que c'est un élément qui permet d'obtenir facilement l'attention d'un certain public et de s'assurer qu'il reste. Ça n'a aucune porté.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.