Little Witch Academia TV ep 1 :





Akko a du manger plus de 100 chocogrenouilles pour avoir la carte de Chariot, voila pourquoi elle a des joues si grasses.





C'est gentillet. Rien de fondamentalement raté, mais rien de réellement brillant pour autant. Si il n'y avait pas les OAV qui étaient passés par là ça n'aurait probablement fait autant de bruit.



Bon les mecs présents à l'avp qui disaient que c'était du niveau des OVA devraient se racheter des lunettes. Les designs ont été simplifiées, les formes arrondies et il y a moins de lignes. L'animation reste top pour autant, mais on sent qu'il y a une optimisation des modèles. Ils auraient quand même pu éviter de donner des joues de hamster jovial à Akko.



Mais c'est surtout l'écriture qui est paresseuse. Remake non avoué de la première OVA combinée à une origin story du trio. Le rythme est bancal et c'est perclus de coïncidences et de facilités ("ho elle est en retard et tombe sur Lotte et Sucy en chemin." "ho elle finissent exactement dans la forêt interdite où Sucy voulait pénétrer." "ho ben ça tombe bien la Shiny Rod était planquée juste là."^), on est pas loin du niveau zéro de l'écriture. Je maintiens ce que je disais il y a quelques mois : il auraient mieux fait de rester dans la continuité des OVA plutôt que de rebooter l'ensemble. La série n'avait pas besoin de ces introductions poussives.

Heureusement que le cousin du T-rex de Jurassic Park est là, il fait le spectacle à lui tout seul.





Du coup c'est un premier épisode sympathique, mais qui profite énormément de la sympathie que l'on peut avoir pour les OVA. La série va avoir du travail pour faire ces preuves dans les épisodes à venir après ce faux départ.





- split-cours . Rien n'indique pour le moment que les 9 blu-ray par Tôhô auront des sous-titres.

Série confirmée en 25 épisodes, et sans split-cours. Rien n'indique pour le moment que les 9 blu-ray par Tôhô auront des sous-titres. Le site officiel offre le pamphlet distribué au comiket. PDF dispo en bas de la page, mais comme c'est le stagiaire Takeshi qui s'en est chargé il manque deux pages. Une galerie d'illustrations et de décors y est aussi consultable.

