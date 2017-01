Sch@dows a écrit: Mais à l'instar de Free, c'est certainement une série destiné à vendre du BL et du yaoi à tout va. D'ailleurs, la majorité de la hype que je vois sur le net a propos de cette série tourne principalement la dessus.



Les ventes ont l'air d'être au rendez-vous en tout cas et ça, c'est plutôt bon pour la street cred et les futurs projets de Mappa.La hype pas tant que ça, ça restait sympathique et j'ai bien aimé les comparaisons entre des athlètes connus et leur "avatar" animé.Les lourds, ce sont les militants qui sont venus comme d'habitude et à grands coups d'appropriation culturelle dans la gueule militariser l'oeuvre pour la mettre au service de leur discours.