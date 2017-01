FIFA et Virtua Tennis c'est pas la même discipline que le foot ou le tennis IRL. Tout comme jouer à Street Fighter c'est pas pratiquer le karate et jouer à Project Cars ne fera pas de toi un pilote automobile pour autant. Même en VR.



Par contre le poker ou le Loup-garou c'est la même chose, le même jeu. Les champions de poker actuels ont débutés en ligne d'ailleurs, et continuent de jouer pour s'entrainer.

Ce que je te dis c'est que c'est pas une expérience propre au VR, réunis 5 potes chez toi et tu verras ça sera pareil. Je ne doute pas que c'est un bon jeu, et même que c'est un bon jeu VR. Mais ce n'est pas la VR qui fait l'expérience, même avec une option pour chuchoter à son voisin. C'est une bonne expérience avant tout parce que même en retirant la VR ça reste un très bon jeu. CQFD.

Tous les soirs sur IRC Van et viki s'amusent au mah-jong, je suis sur qu'on peut faire un super jeu de mah-jong VR, je suis même sûr que ça existe déjà, mais en soit ça ne sera qu'un agrément. Ça n'apportera rien de fondamental au jeu si ce n'est un peu d'immersion.

