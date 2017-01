Anim’Est

C'est quoi ?

DE LA CULTURE

DU COSPLAY

ET SURTOUT DE LA CONVIVIALITÉ

La 15ème édition d’Anim’Est est lancée !

thème «Science et Technologie».

Centre

Prouvé de Nancy les 26 et 27 Novembre 2016

9€ 1 jour et 15€ 2 jours

en prévente boutique et 9,50€ 1 jour et 15,50€ 2 jours en prévente en ligne.

Gastronomie et Restauration

Animations

Dance Dance Revolution, Ultrastar (karaoké)

ou Rock Band.

Invités

Toshio Maeda

David-Minh Tra

Caljbeut

Laupok et Laupocute

Zone 42

Ginger Force

Concerts

ALYS

Lightning

ASTERO-H

ASTERO-H

Professeur SAKAMOTO

Boutiques

Stands Créateurs

Intervenants

Animations en stands et amphithéâtres

Jeux Vidéo

Culture

La convention est gérée par l’association Anim’Est, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901a été créée par un groupe d’étudiants de l’École des Mines de Nancy en 2003, qui a été rejoint par TELECOM Nancy (anciennement connu sous ESIAL) dès la deuxième édition. Pour ses deux premières éditions, la convention s’était déroulée sur une seule journée (mai 2003 et décembre 2003). Le passage à deux jours pour la troisième édition a été un succès en novembre 2004.est désormais un évènement incontournable pour la plupart des amateurs de manga de la région Lorraine (Nancy-Metz) et s’impose comme la convention la plus populaire de province. Mais elle attire également de nombreuses personnes intéressées par la culture japonaise, ainsi que de simples curieux. Cette diversité des visiteurs peut s’expliquer, entre autres, par le modeste prix du ticket d’entrée.Au lancement du projet, sa réussite était loin d’être acquise. Pour les organisateurs, l’affluence ainsi que les nombreux témoignages de satisfaction des visiteurs laissent à penser que l’objectif est atteint. Anim’Est a, avant tout, l’image d’une convention conviviale permettant de nombreux échanges entre les visiteurs et les intervenants, loin de l’image commerciale de certains rassemblements.La convention propose à ses visiteurs des expositions, des activités, des boutiques, des projections, notre légendaire cosplay et bien d’autres animations réparties sur deux jours.: ous pourrez retrouver de la culture traditionnelle et moderne japonaise sur de nombreux stands, conférences et activités.: Vous pourrez retrouver du cosplay sous toutes les formes avec des concours cosplay individuel et en groupe.: Vous pourrez y retrouver une équipe prête à tout pour amener la bonne ambiance de la convention et vous faire passer le meilleur week-end possible !La convention sur la culture japonaise orchestrée par l’association étudiante de Nancy se déroulera les 26 et 27 Novembre 2016 au Centre Prouvé.Au programme de la convention, un large ensemble d’activités variées s’offre aux visiteurs. Il englobe conférences, concerts, stands de jeux vidéo, ateliers d’arts japonais, boutiques, créateursetc... Grâce à la centaine d’intervenants sur place.En exclusitvité, Anim’Est accueille la phase régionale du Grand Est des qualifications de la Coupe De France deCosplay 2017. La finale se tiendra à la Toulouse Game Show, co-organisatrice avec l’association France Cosplay,en 2017.La gastronomie sera également mise en valeur. Nous proposons aux visiteurs de découvrir des plats typiques duJapon tels que des bentōs (repas rapide en coffret), des thés et des pâtisseries dans notre Maid Café. Anim’Estreste l’une des dernières conventions à proposer des makis faits main et à privilégier la qualité des produitsservis au visiteurs.En parallèle, Anim’Est met l’accent sur la culture en accordant une part importante à la culture traditionnellejaponaise et à la culture contemporaine. Elle organise sa convention sur un thème particulier en rapport avecla culture nipponne chaque année. Pour la 15ème édition, nous avons choisi leNous emmènerons le visiteur dans un univers virtuel et technologique japonais. Nous lui présenterons la cé-lèbre choré des Staff organisée par les membres de l’association pour chaque convention depuis la création.Informations pratiques : Pour cette 15ème convention, nous occupons pour la 3ème fois consécutive le. Nous pourrons accueillir plus d’animations et de visiteurs avecdes espaces supplémentaires loués pour l’occasion. Les tarifs pour la convention sont deau programme :La convention comporte plusieurs buvettes pour les visiteurs. Ils peuvent se restaurer sur place et profiter pleinement de leur journée à Anim’Est. De la nourriture japonaise, généralement des Bentōs (repas rapide ou cassecroûte contenu dans un coffret) sont servis, ils se composent entre autres de divers sushis, makis ou onigiris. Ces Bentōs sont préparés à la main par plus de 20 membres qui se relayent dans les cuisines du Centre Prouvé. Des Bubble Tea (mélange de thé ert ou thé noir et de saveurs fruitées) seront également proposés aux visiteurs à la buvette culture pour le plaisir des papilles.propose son célèbre Maid Café lors de la convention. Les visiteurs sont servis directement à leur table pour récréer une ambiance plus traditionnelle faisant écho à celle des salons de thé japonais. Les clients peuvent alors choisir à la carte parmi de nombreuses douceurs proposées. Des mets sont servis tels qu’un cheesecake au chocolat blanc ou un fondant aux haricots rouges en passant par différentes formules gourmandes. Les visiteurs pourront découvrir le service offert par d’authentiques serveurs et serveuses en tenues de Butler et de Maid.Pour la 2ème année consécutive, le Maid Café s’articulera autour d’un nouveau thème. Deux axes ont été retenus, une ambiance traditionnelle pour les amoureux de la culture nipponne et une ambiance plus originale sur le thème de Pokémon. Des animations auront également lieu : quizz, origamis et photographies avec les serveurs pour divertir les clients.Les animations sont omniprésentes lors du week-end. Elles se répartissent parmi les différents stands de la convention dans tout le Centre et dans les amphithéâtres. Les visiteurs assistent à de nombreuses conférences, participent à des jeux et concours interactifs, et découvrent le fameux concours de cosplay. Cette année, Anim’Est accueille la phase régionale de la 1ère Coupe de France de Cosplay. La compétition inédite départagera de nombreux cosplayeurs venus de toute la région du Grand Est et investira l’un des amphithéâtres de la convention. Les visiteurs pourront alors admirer les présentations des compétiteurs.Un ensemble de stands, manifestations et expositions sont en lien avec la culture traditionnelle. Chaque année, de nombreuses activités telles que les arts martiaux (iaido, aïkido, kyûdo etc...), l’origami, le shogi (échecs japonais) ou le jeu de go sont proposées, pour le plus grand plaisir des visiteurs, néophytes et initiés.Représentant une part importante de la culture japonaise moderne, plusieurs stands de jeux vidéo animent la convention. Une large gamme de consoles et jeux inédits sont mis à disposition des visiteurs. Une section dédiée à la danse et à la musique est aménagée, proposant des jeux commeEnfin, chaque visiteur est invité à partir à la découverte de la culture japonaise par le biais d’un jeu-parcours, le fil rouge, leur permettant d’approfondir leurs connaissances sur les thèmes proposés de façon ludique.Une véritable quête de la culture s’ouvre à eux !est le lieu où les visiteurs peuvent rencontrer des personnalités dont ils sont fans comme des youtubeurs, des artistes et acteurs ou de les découvrir.Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir un grand mangaka venant spécialement du Japon pour Anim’Est, Monsieur. Reconnu pour ses mangas originaux destinés à un public averti, T. Maeda nous fera découvrir l’univers d’un mangaka du pays du Soleil Levant.Nous recevons également, reporter et réalisateur d’une web-série documentaire sur le Japon. Son show/conférence intitulé «Comment rater son voyage au Japon ?» raconte de façon humoristique le vécu de David-Minh Tra, avec un jeu interactif avec le public.(+ 360 000 abonnés) arrive à Anim’Est cette année ! Ce youtubeur vous emmène au royaume de l’humour cartoonesque. Vous pouvez décrouvrir des parodies en cartoon de films et de personnalités comme Titanic, la série Urgences, Chuck Norris, La Liste de Schindler etc...Le couple de youtubeurs(+ 30 000 abonnés) seront également de la partie. Spécialisé dans le Retro-Gaming, Laupok anime plusieurs émissions «BUG ZONE» dans lesquelles il révèle les différents bugs présents dans les jeux, comment les reproduire et pourquoi ils se réalisent.Découvrez aussià Anim’Est 2016 ! Cette nouvelle web-série composée de 9 épisodes est une comédie horrifique dans la lignée de films tels que Evil Dead 2, Gremlins ou encore Shaun of the Dead. Les producteurs nous feront l’exclusivité de son avant-première lors de la convention !La youtubeuse(+ 35 000 abonnés) nous fera le plaisir de revenir à Anim’Est cette année. Elle réalise 2 émissions «Adaptation», une chronique vidéo comparant des oeuvres écrites à leur adaptation cinématographique, et «Un pavé dans la mare», une émission abordant les grands thèmes du féminisme, sujet cher à notre invitée.Nos derniers invités sont la FFL Production. Elle crée ses propres histoires, films et court-métrages depuis 2010. L’association aime varier les plaisirs et partager des fictions originales. Elle présentera la saison 2 de sa web-série «Gaming Star», qui mêle casting, jeux vidéo et cosplay, à Anim’Est cette année.Un flot de concerts électriques se déverse sur Anim’Est pour la 15ème édition ! Nous mettons un point d’honneur à émerveiller le public et lui proposer un contenu de qualité. Nous offrons donc des concerts intégrés à la convention avec des artistes divers : orchestres, groupes, musiciens etc...Cette année, nous faisons découvrir au public ALYS.est la première chanteuse virtuelle franco-japonaise créée par VoxWave. A l’instar de sa consoeur japonaise, Hatsune Miku, elle se produit sur scène sous forme d’hologramme aux côtés de musiciens. Elle donnera son premier spectacle en salle au Trianon (Paris) le 17 décembre 2016 et sera en exclusivité à Anim’Est 2016 !Nous avons également le plaisir d’accueillir, guitariste-chanteur, à Anim’Est.Fasciné par des artistes comme Luna Sea, Dir En Grey, L’Arc en ciel... Ses chansons se situent dans l’univers du Visual kei. Il a écrit notamment plusieurs morceaux pour la chanteuse virtuelle ALYS, présente à la convention ! En 2016, Lightning démarre sa tournée «Break Up Tour 2016» et est également en tournée au coté d’ALYS pour satournée «CrysAlys Zone Beta».déchainera le public lors de la convention ! ASTERO-H est un groupe de rock qui reprend les plus grands thèmes et génériques de télévision pour en faire des morceaux rock en concert. Les cinq membres composantrejouent dessins-animés, mangas, séries, films, jeux vidéo... Dans un live énergique et convivial !Enfin, lenous fera le plaisir de venir du Japon pour la convention ! Avec son look excentrique et des musiques synthétisées, il reprend différentes musiques comme Zelda, Megaman etc... Professeur Sakamoto est aussi connu pour animer l’émission «8bit Juke Box» sur le site Hobo Nikkan Itoi Shimbun, dans laquelle il forme un duo avec Miu Sakamoto, fille du célèbre compositeur original Ryuichi Sakamoto dont il a emprunté le nom en hommage. Il est également compositeur pour le jeu vidéo de Namco Bandai «Brave Company».souhaite valoriser les boutiques de petite taille afin de proposer un large panel d’articles aux visiteurs. La convention diversifie les boutiques pour permettre de découvrir un maximum de produits différents et de répondre à la demande rigoureuse du public.Chaque année, des boutiques proposent BD, DVD, CD, posters, katanas, kimonos, figurines, peluches et autres goodies en rapport avec l’univers du manga, des animes (dessins animés japonais) et de la J-Music lors de la convention.est aussi l’occasion de trouver des produits inédits, vendus uniquement lors des conventions ou rares dans le commerce. Les visiteurs peuvent profiter de l’ambiance chaleureuse des boutiques pour faire leurs achats. L’univers japonais les accompagne partout dans la convention.En plus des nombreuses boutiques présentes, Anim’Est accueille des stands amateurs ou semi-professionnels. Jeunes créateurs, fanzines (magazines amateurs) ou web-séries (séries souvent d’amateurs disponibles sur internet), tous les stands viennent faire découvrir aux visiteurs leurs créations et partagent avec eux leur passion. Convivialité, créativité et proximité priment dans les stands. Ces artistes ne demandent qu’à être connus auprès du public, succès rendu tout au long du week-end et même après.• Bulle Japon (Cosplays & Jeux divers)• Kuwabara• Kaerizaki• La Sohei• Les Amis des Mangas (Animations en stand en rapport avec l’accessibilité des mangas pour les personnes non-voyantes)• Warp Zone (Retro-Gaming)• NTSC (Jeux vidéo & Tournois de jeux de Versus/Plateformes récentes/Freeplay)• Lorraine E-Sport (Tournoi de jeux de cartes en ligne Hearthstone/Freeplay)• Club de Shogi & Go Nancy• Nippon Kempo (Club d’Arts Martiaux)• Issekinicho (Illustrateurs)• François Ziegler (Créateur d’origamis)• AFJNL (Association Franco-Japonaise de Nancy)• Art Levant (Association Culturelle et Artistique Franco-Japonaise)