dédié

minimum

Tiens, on en a pas parler ici, mais quelqu'un ici a tester Shadow ? Cette nouvelle solution (française) qui pousse le cloud gaming un peu plus loin en dématérialisant carrément le PC.On en entends de plus en plus parlé dans la presse spécialisée, et je trouve l'initiative particulièrement intéressante (même si ce n'est pas pour moi tout de suite).En gros, on a plus juste accès à un catalogue de jeux s'exécutant sur des machines distante, on a carrément accès à un PC a distance.A distance, des serveurs dont les CPU et la RAM sont partagé entre les utilisateurs, et une carte graphique (GeForce 1070 vu que les cartes pro ne sont pas adaptées au jeux vidéos)Chez soit, un petit boitier de décodage du flux vidéo auquel on branche nos périphériques (écran, manettes, clavier & souris, etc.).Le tout via un abonnement de 30€/mois en cas d'abonnement annuel, avec une "garantie" d'avoir un refresh matériel régulier (sans plus de précision pour l'instant mais je suppose qu'un changement de carte graphique s'imposera tous les 2 anss'ils ne veulent pas perdre la clientelle gaming.J'ai découvert et tester ça chez un collègue, et c'est assez bluffant je dois avouer. Bon après, c'était aussi ma première fois sur Overwatch donc pas vraiment d'élément de comparaison, mais je n'ai ressenti aucune gêne.Et comme je le disais, c'est vraiment le PC qui est dématérialisé, donc on a l'impression d'être sur Windows (10), on peut installer nos logiciels, etc.Après, comme je le disais, ce n'est pas encore pour moi, déjà parce que je n'ai pas la fibre, mais aussi parce que j'ai un PC relativement récent et compétitif, mais je pense que l'on fait face au du PC tout court à mon avis, et pas simplement du jeu vidéo à mon avis (je parle du concept pas de Shadow en particulier)