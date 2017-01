Yuri on Ice !!!

Bonus cultes du 12 : le présentateur français parlant sa langue natale en VO et le rêve de Phichit Chulanont, le patineur thaïlandais. J'espère qu'il aura l'occasion de le réaliser s'il y a une saison 2 Déjà, le point de vue de Viktor donne un éclairage différent sur les mois qui viennent de s'écouler. De plus, on apprend ENFIN ce qui s'est passé pour qu'il se précipite au Japon et ne prenne même pas la peine de s'habiller avant d'annoncer à Yuri qu'il va devenir son entraîneur ! Il est vrai que certaines réactions de Viktor, ou même de Yurio, celui de Russie, donnent l'impression qu'ils en savent plus sur Yuri Katsuki que ce dernier ne le pense. Et c'est peut-être justement le cas.Bonus cultes du 12 : le présentateur français parlant sa langue natale en VO et le rêve de Phichit Chulanont, le patineur thaïlandais. J'espère qu'il aura l'occasion de le réaliser s'il y a une saison 2

Après 12 épisodes et un violent embrasement des réseaux sociaux, la séries'est achevée mercredi dernier...Les scènes de patinage sont restées tout aussi nombreuses qu'au début de la série. Lors des compétitions, on s'attarde longuement sur les performances des sportifs, les sauts, les suites de pas... C'est très beau à voir, mais c'est aussi là que l'on se rend compte à quel point l'animation est aux fraises. Je dirais que les mouvements semblent bien rendus lors des passages rapides, même si c'est sans doute mon oeil qui n'a pas le temps de voir les défauts. En revanche, les moments plus lents piquent beaucoup, surtout quand on montre le public.Au départ, je trouvais un peu bizarre les longs monologues intérieurs des patineurs lors de leurs prestations. Finalement, ils sont très pratiques car ils permettent de mieux connaître chaque personnage sans passer du temps à regarder sa vie quotidienne.Cet anime est le seul que je connaisse où l'épisode résumé n'est pas un ratage soporifique à suivre. En fait, vu qu'il s'agit du 10, je parlerais plutôt d'un épisode bilan. Mais il ne se contente pas de rappeler les évènements précédents...J'ai gardé le meilleur pour la fin, le fan-service. Plus sérieusement, j'ai préféré les scènes de patinage et je ne pense pas que l'engouement pouraurait dépassé la sphère anime si elles n'avaient pas été aussi nombreuses et détaillées. Pourtant, la relation entre Viktor et Yuri a aussi laissé des traces. Mais lorsque les appels du pied sont aussi fréquents et marqués, je trouve dommage de se cantonner au fan-service. J'ai d'ailleurs l'impression que les rapports entre les deux personnages perdent de leur cohérence en restant dans le flou. Même si Viktor a l'air d'être une personne très tactile, il a des réactions trèèèèès expansives pour un entraîneur. Une officialisation me paraîtrait plus crédible, mais c'est sans doute exclu dans un anime mainstream.En tout cas, cette série reste l'une de mes préférées pour la saison qui vient de s'écouler. C'est très rare qu'un anime sportif me plaise à ce point, il était vraiment à des kilomètres depour moi.