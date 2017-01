Aller, histoire d'en finir, je fais le calendrier de la chose :



La Dreamcast sort en novembre 98 au Japon, septembre et octobre 99 respectivement aux USA et en Europe.

La PS2 est annoncée en mars 99 et sort en mars 2000 au Japon, octobre et novembre de la même année aux USA et en Europe.

Fin janvier 2001 SEGA annonce l'arrêt de production de la Dreamcast, effectif deux mois plus tard.



En occident la Dreamcast a été réellement en concurrence avec la PS2 pendant TROIS PUTAINS DE MOIS. Trois mois où les plus gros hits de la console Sony étaient Tekken Tag Tournament, DOA2 Hardcore (dispo en version de base sur DC), Ridge Racer V, Time Splitter ainsi que les FIFA et Madden pas dispo sur DC (et y a un public fidèle pour ces jeux là). Ce qui n'est pas si mal que ça, on a de quoi s'amuser entre potes pendant l'hiver avec tout ça.

Tu ne jettes pas l'éponge pour 3 mois et un Noël raté, tu jettes l'éponges parce que t'étais déjà à bout et que ça été le coup de grâce. Que t'avais tout misé sur ta console bradée à 150$/€ comme alternative bon marché et que ça n'a pas pris.

A part peut-être au Japon la Dreamcast n'a jamais été une rivale de la PS2 , c'était une rivale de la PlayStation première du nom, une console au catalogue déjà gargantuesque et dont les derniers hits, fin 99 et pendant 2000, étaient souvent des grands jeux attendus de longue date par les joueurs de Play (qui formaient 80% du marché au moins en occident, peut-être un poil moins au Japon à cause des otakus qui continuaient de jouer à leurs visual novels sur Saturn). A ce moment Sony dit au joueurs "attendez un peu, on a mieux qui arrive dans un an". Ben voila, headshot . SEGA a affronté une console trop bien installée et le spectre de son successeur, rétro-compatible.



Et histoire de relativiser l'année de disette de la PS2, les premiers vrais gros hits arrivent au printemps 2001 ( The Bouncer (si si ça en était un à l'époque), Star Wars Starfighters, Zone of the Enders la démo de MGS2 , Gran Turismo 3 ...) et dès la rentrée les hits promis avant la sortie sont là ( FFX, DMC, MGS2, GTA 3, Silent Hill 2, ICO ...) moins d'un an, ou tout juste à peine, après sa sortie en occident.

(aux aproximations des sorties entres continents qui prenaient parfois 6-9 mois à cette époque sombre)





Bref non, pas de paris risqué à choisir Sony, mais au contraire celui de la console dont on savait déjà qu'elle serait la gagnante. Si vous en doutez, vous réécrivez l'histoire.

