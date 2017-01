Le déroulement

Les Villageois

Les Loups garou

"LA NUIT TOMBE SUR LA RÉALITÉ VIRTUELLE ! Après avoir subi plusieurs attaques, le village médiéval de Gallowston en a assez. À l'aide d'un guide spécial, les joueurs devront se réunir pour voter et éliminer tous les loups-garous qui se cachent dans le village. Chaque joueur possède un rôle avec une capacité unique, et devra user de persuasion pour convaincre les autres, faire des déductions et remporter la manche.Werewolves Within est un jeu de rôles cachés et de déduction au rythme rapide, conçu pour 5 à 8 joueurs. Dans une partie, un joueur peut être un villageois qui essaie de bannir les loups-garous du village, puis en devenir un et et mentir en trahissant ses amis pour survivre au vote. Werewolves Within tient les joueurs en haleine et les incite à se poser continuellement des questions sur les autres en remettant en cause leur jugement. Que vous incarniez un villageois prudent ou un terrible loup-garou, les parties ne se ressemblent jamais."Site officiel du jeu https://www.ubisoft.com/fr-FR/game/werewolves-within/ En gros c'est le loup garou de Thiercelieu adapté à la VR, il n'y a pas de nuit dans ce jeu, une partie dure environ 5 minutes, 3 minutes de débat et 2 minutes pour le vote. C'est très rapide et on enchaine rapidement les parties.Le jeu peut paraitre très simple mais on a vite d'enchainer les parties pendant 5/6 heures sans s'en apercevoir, pour moi c'est le seul jeu VR qui m'a autant accroché niveau durée de jeuComment ça se passe ?Assez simplement, il n'y a qu'un seul mode de jeu, les environnements sont choisies aléatoirement (tour du château, feu de camps ...).Soit on rejoint un ami soit on part en partie rapide. On est directement mis autour d'une boule de crystal avec les autres joueurs en attente, le jeu commence quand il y'a 6 joueurs (et non 5 comme le dis Ubisoft). Les joueurs sont réunis par langue (à choisir dans le livre). Comme ça tout le monde peut communiquerTout le monde vote pour lancer le jeu > c'est partie, les rôles sont donné aléatoirement par le jeu (un petit indice est donné dans le livre, on peut voir les rôles potentiels de la partie, attention de ne pas jouer un rôle absent du livre).Quelques petites aides > quand on se lève (soit avec le stick gauche, soit IRL) les autres joueurs sont muté 10 secondes (une seule fois par joueur). Bien pratique.Pour parler avec ses voisins sans que les autres ne l'entendent, il faut se pencher (ou utiliser le stick gauche), attention certains pouvoir s'activent de cette manière, ne pas chuchoter avec n'importe quiPour activer certains pouvoirs (Astrologue, Observateur ...) il faut utiliser le livre.Après la partie se déroule en fonction des choix des protagoniste, chacun à sa manière de jouer :jap: Environ 3/4 minutes de délibération, il est possible de suspecter quelqu'un par un point d'exclamation sur son pseudo ( pouvoir à activer dans le livre ). Et après place aux votes. Bonne chance !- Le villageois : Il n'a qu'un "pouvoir" celui de nommer un meneur (il faut que tout les villageois votent le même meneur), le meneur aura 2 votes. Habituellement l'équipe des loups-garous tentera de se faire passer pour un villageois, attention parmi ces faux villageois, un élu peut se cacherSi seulement un villageois est éliminé, les loups gagnent.- L'élu : Il est capable en "priant" de trouver un loups-garous, attention prier est très difficile car il faut se pencher en avant pendant 8/10 secondes d'une traite. Si l'élu est éliminé par les loups, ils gagnent.- L'observateur : Permet d'indiquer 2 rôles potentiel sur un joueur choisi.- La commère : A deux indices en cours de partie permettant de déterminer les rôles de deux joueurs (un indice et vrai et l'autre est soit vrai ou faux)- Le limier : Est capable de sentir ses deux voisins (en chuchotant 5 secondes avec son voisin), attention il a le même pouvoir que les loups et donc est souvent suspecté d'être un loup.- L'Astrologue : En lisant dans l'étoile peut dire si un rôle est présent dans la partie.- L'illuminé : Permet d'indiquer quel rôle sont présents ou non dans la partie.Les Loups-garous : Pour gagner ils ne doivent pas se faire éliminer ou ils doivent éliminer l'élu. Ils ont la capacité de "sentir" les rôles comme le limier, l'élu doit donc faire attention de ne pas chuchoter avec un loup sinon la partie est fini. Ils ont la capacité de voir les autres loups-garous.- Le traitre : Ils connaissent le rôle des loups-garous et doivent les aider en se faisant éliminer ou en attirant l'attention sur un autre joueur.- Le déviantIl n'est pas dans une équipe, le rôle du déviant et de se faire éliminer, il ne peut gagner que comme ça. C'est le rôle le plus difficile à tenir, il faut se faire passer pour un loups-garous qui se fait passer pour un villageois ... Bon courage