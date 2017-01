Zêta Amrith a écrit: Les jeux mémorables que tu cites sont pour les uns parus sur PS1, et pour les autres sortis des plombes après la mort de la Dreamcast. C'est pas vraiment le même sujet.

En fait si. La PS2 lisait les jeux PS1. Pendant que les vraies bombes annoncées (avant la mort de la DC) comme Devil Mac Cry, Silent Hill 2, FFX ou MGS2 étaient en dev on jouait tranquille aux derniers jeux PS tout en s'amusant avec les bons premiers jeux PS2 ( DOA2+, TTT, Ridge Racer 5 ). Non seulement on s'ennuyait pas, mais on savait que l'artillerie lourde arriverait alors que sur DC, et malgré quelques exclu sympathiques comme Code: Veronica , le futur a toujours été brumeux.

Un indice qui ne trompe pas, une partie du catalogue tiers DC c'est des jeux PSX en superior version . Les Soul Reaver, Shadowman, Alone in the Dark ou Dino Crisis . La concurrente de la DC c'était la Play première du non, ça n'a jamais été la seconde.



