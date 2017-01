A voir :L'expo sur Hergé au Grand Palais qui se termine le 15 janvier.Enormément de planches originales de toutes ces oeuvres en BD mais également diverses affiches de pub et des peintures qu'il faisait pour lui en loisir. Divers objets également liés à sa vie et ses oeuvres.Pour info pour ceux qui braillent encore sur les premiers albums paternalistes comme Tintin au Congo, il expliquait déjà en 1971 que c'est avec le Lotus Bleu et surtout avec sa rencontre avec Tchang, qu'il a découvert une civilisation et qu'il a pris conscience d'une espèce de responsabilité.A partir de là par soucis d'honnêteté vis à vis de ses lecteurs il s'est mis à rechercher de la documentation et à s'intéresser aux gens dans lesquels il envoyait Tintin.Pour le coté ironique, dans l'expo on nous montre comment et pourquoi Tintin au pays des soviets était en noir et blanc et comment il a réalisé cet album pensé uniquement en noir et blanc où les deux couleurs servent à renforcer les ambiances des scènes... et pourquoi c'est bien.Et à coté de ça, il sort ce mois ci ce même album en version colorisée.