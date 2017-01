(soit dit en passant Biohazard 4 étais un cas intéressant, un des dernier jeu où les deux versions avaient de vraies spécificités propres qui faisaient qu'il n'y avait pas vraiment de superior version claire)



La Wii était aussi plus une station de divertissement familial qu'une console de jeu vidéo. Avant d'être la console de Mario Galaxy, Smash et Skyward Sword c'était celle de Wii Sports, Wii Play, WiiFit, Wii Music et Just Dance . La console des compilations de mini-jeux à l'aspect ludique discutable par excellence.

Pour le coup oui il y avait une différence mais si tu venais pour le jeu, le vrai, le choix n'était pas vraiment entre Sony et Nintendo. Mais regarde plutôt la WiiU, quelle différence si ce n'est la puissance brute et un écran dont personne n'a jamais réellement su quoi faire ? Les spécificité comme la tablette c'est comme le Kinect de la One, si personne ne l'utilise c'est comme si il n'existait pas.



Mais je rejoins ta conclusion, Nintendo a besoin de dév ses jeux sur consoles Nintendo. Hors de leur propre écosystème, aussi défaillant puisse-t-il être par moments, ils (dé)périraient très vite.

