C'est pas tant que je résume la série à ça, mais que c'est presque tout ce qu'on m'en a dit. Et les quelques extraits vu ici et là ne m'ont pas séduits, doooonc la série "c'est l'histoire d'un garçon un peu obèse qui vit avec des avatars de tous les stéréotypes LGBT du monde" ça ne me dit rien. Voila. Ajoute à ça les internet dramas comme les staffs harcelés sur le net parce qu'ils ont pas officialisé un couple sur lequel les fans se touchaient et voila l'image de la série si tu ne la connais que de loin.

Mais entre nous j'ai mis des années et des années à regarder Utena , pourtant une de mes séries préférée ever, à cause de l'image qu'en renvoyait ses fans. Il a fallut que Ialda me mette littéralement les DVD Box (tu sais les Kaze avec les masters analogiques tous moches et la traduction qui change trois fois tout du long) avant que je me sente forcé de m'y mettre et que j'atteigne le 8e niveau de l'éveil. Donc peut-être qu'un jour je finirais par me pencher sur Steven Universe , mais franchement là c'est pas prioritaire.

