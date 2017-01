J'ai toujours une grande affection pour One Piece, c'est le titre qui m'as fait plonger dans les mangas entre autre.



J'avoue cependant avoir stopper au début de Dressrosa à cause de la narration trop lente et j'ai bien fait vu que cette arc à durer plus ou moins 5 ans.



Je vais profiter de Noël pour remettre a collection à jours.



J'ai aussi profiter de cette semaine pour mater les 4 et Z.



Le premiers est oubliable et Z est très bon, même si j'aime pas trop l'hypocrisie de "Z" et sa loi du Talion disproportionner.



Au passage des rumeurs voudrais que Oda est dit que la série se finirais dans plus ou moins cinq ans, quelqu'un pour confirmer?