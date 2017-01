le 31/12/2016 sur Gameone

12h20 One Piece (6 épisodes)

15h15 Dragon Ball Z Kai (6 épisodes)

18h05 One Piece (4 épisodes)

22h45 Brotherhood : Final Fantasy XV l'intégrale



le 01/01/2017 sur Gameone

12h20 One Piece (6 épisodes)

15h15 Dragon Ball Z Kai (6 épisodes)

18h05 One Piece (4 épisodes)

22h00 Full Metal Alchemist Brotherhood (6 épisodes)



J-one



du 02 au 06/01/2017 :



Fairy Tail du lundi au vendredi à 08h00 (4 épisodes) et 15h10 (4 épisodes);

Eureka Seven du lundi au vendredi à 11h50 (2 épisodes), 16h50 (2 épisodes), tous les jours à 19h20 (2 épisodes), ;

Bakuman saison 2 du lundi au vendredi à 12h40 (2 épisodes), 17h40 (2 épisodes), 20h50;

Drifters du lundi au vendredi à 23h00 (2 épisodes);



J+1

All Out !! le lundi à 18h30 (2 épisodes) et 21h15 (2 épisodes), le mercredi à 22h00 (deux épisodes) et 23h50 (2 épisodes);

Détective Conan le lundi à 22h00 (2 épisodes) et 23h50 (2 épisodes), le vendredi à 18h30 (2 épisodes) et 21h15 (2 épisodes);

Classicaloid le mardi et mercredi à 18h30 (deux épisodes) et 21h15 (2 épisodes), le jeudi à 22h00 (deux épisodes) et 23h50 (deux épisodes);

Flip Flappers le mercredi à 22h00 (deux épisodes) et 23h50 (2 épisodes);

Long Riders ! le jeudi à 18h30 (deux épisodes) et 21h15 (2 épisodes);

Naruto Shippuden le vendredi à 22h00 (deux épisodes) et 23h50 (deux épisodes);