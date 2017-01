Lunlun Yamamoto en France

Lunlun Yamamoto, auteure du manga Cosmic Girlz , sera de passage en France du 30 novembre au 5 décembre pour une rencontre exceptionnelle avec les lecteurs français !



Pour les lecteurs qui ne connaitraient pas encore Cosmic Girlz , un manga qui nous plonge dans les aventures pleines d'humour et de fantaisie de Corona et Luna, élèves modèles le jour, gardiennes de la galaxie le reste du temps.



Lunlun Yamamoto sera présente :



Le Mercredi 30 novembre :

- 14h30 à 15h45 : Séance de dédicaces à la Médiathèque Marguerite Yourcenar située au 41 Rue d'Alleray, 75015 Paris

- 17h à 18h30 : Séance de dédicaces à la librairie Millepages Jeunesse BD située au 174 rue de Fontenay, 94300 Vincennes



Le Jeudi 01 décembre :

- 15h à 16h30 : Séance de dédicaces sur le stand nobi nobi ! au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis à l’Espace Paris-Est-Montreuil, 128 rue de Paris à Montreuil.



Le Vendredi 02 décembre :

- 13h30 à 14h30 : Conférence publique au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis à Montreuil.

- 18h à 19h30 : Séance de dédicaces à la librairie komikku située au 61 Rue des Petits Champs, 75001 Paris.



Le Samedi 03 décembre :

- Séance de dédicaces de 14h à 15h30 sur le stand nobi nobi ! au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis à Montreuil.

- Séance de dédicaces de 16h30 à 18h au Manga Café située au 9 Rue Primo Lévi, 75013 Paris.



Le Dimanche 04 décembre :

- Séance de dédicaces de 10h30 à 12h sur le stand nobi nobi ! au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis à Montreuil.



Ne manquez pas la chance unique/l’opportunité de rencontrer la mangaka et de repartir avec une dédicace !