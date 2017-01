Nagamu Nanaji

Sourire pour quoi ? Sourire pour qui ?

Pour masquer ses blessures… ou exprimer sa joie ?

Kuko, jeune lycéenne, affiche toujours un sourire radieux ! Mais autour d'elle, personne ne semble soupçonner que derrière cette apparente bonne humeur se cache une profonde douleur. Ni son père. Ni Kiyo, son voisin métisse. Ni Ibu, son amie d'enfance fan de shôjo mangas. Seul Outa, jeune étudiant en école d’art, réussit à lire en elle, au-delà des apparences. Car en réalité, depuis sa plus tendre enfance, Kuko souffre d'une absence : de celle d'une mère décédée lors du grand séisme de Kobé. Alors, pour exorciser tout son mal-être, la jeune fille aime tenir son blog photo, sur lequel elle poste "sa vision du monde", à travers le regard des animaux. Mais l'arrivée dans son quartier d'un garçon plus perspicace que les autres pourrait bien chambouler son quotidien…

11 tomes. chez Shueisha et prépublié entre 2011 et 2015 dans le Margaret

L'année 2017 est là ! Et pour nous, il est grand temps de continuer à vous annoncer nos premières nouveautés. On entame avec notre première série shôjo de l'année, prévue pour mars 2017. Une auteure très connue s'invite dans notre catalogue :! Plutôt appréciée pour ses comédies fleuves romantiques, elle troque pourtant cette fois-ci son ton léger pour nous offrir une oeuvre bien plus personnelle, mature et poétique. Soutenu par un travail graphique détaillé, notamment au niveau des décors,explore les questions du passage à l'âge adulte, mais aussi du deuil (personnel ou national) et de la place de l'art dans l'épanouissement individuel. Ce manga marque un vrai tournant dans la carrière de la mangaka, qui signe peut-être l'oeuvre majeure de sa carrière ?Entre regards perdus et non-dits, découvrez le quotidien de jeunes adolescents qui, entre arts, amour et amitié, cherchent leur équilibre fragile dans un monde souvent trop cruel.Couvertures provisoiresÀ savoir :- Série complète en- Un shôjo manga dans lequel presque aucune scène ne se passe à l'école !- Aprèsqui abordait la catastrophe de Fukushima,évoque le grand séisme de Kobé. Le tome 2 s'ouvre d'ailleurs sur une scène choc dans le passé.- Les couvertures reprennent des vrais lieus de Kobé (tout comme orange pour Matsumoto). Chaque tome contient d'ailleurs une mini-carte du quartier de Kitano. L'auteure apporte d'ailleurs un soin très particuliers aux décors dans ce titre.Les, et la série bénéficiera ensuite d'un rythme de publication bimestriel. Ce shôjo manga, bien plus qu'une simple série sur une lycéenne qui cherche l'amour, se présente comme la description des rapports humains et d'un groupe d'amis… Peut-être même, d'une jeune fille qui cherche le sens de sa vie ? Avec ses non-dits, ses interactions, ses incompréhensions… En tout cas, avec son héroïne indépendante, forte de caractère, et qui refuse de dépendre des autres, Moving Forward proposera une nouvelle fois un modèle positif en nous invitant à… toujours aller de l'avant !