Vu qu'il éait dans l'offre PS+ de ce mois, j'ai commencer Titan Souls.

Boss Rush en pixel art, tout commence plutôt bien avec les 4 boss pas trop compliqué et qui pose bien le concept.

Vous êtes armée de votre arc et d'une seule flèche, que l'on peut rappelé a soit tel un boomrang.

La mort instantanée (d'où l'absence de HUD car pas besoin de jauge de vie).



Et ca commence plutôt bien avec 4 boss très proches les un des autres (c'est limite si c'est pas le boss rush mode de megaman).



Puis arrive la suite, et là c'est le drame. Tel shadow of the colossus, chaque zone regroupant quelques boss est séparée par de grandes étendues, des couloirs, des parois à escaladée, mais tout est vide et chiant.



Puis, mort instantannée oblige, on se retrouve a recommencer un même boss plusieurs fois, et à ce taper le chemin du point de sauvegarde jusqu'à sa grotte sans qu'il n'y ai rien a faire en route. Pire, alors qu'on pourrait rushé jusqu'à la grotte via des roulades plus rapide que la course, le chemin est généralement jonché d'obstacles ou d'escalier qui ralentissent la traversé en roulade.

Sur ce point sérieusement, je me demande comment est-il possible que le développeur ne se soit pas rendu compte que c'était vraiment (mais vraiment) une idée de merde.



Pas de carte pour savoir où tu es dans ce mode (ne serais-ce que les zone visitée), et le pixel art qui ne facilite pas toujours la visibilité (j'ai la flêche sur moi là ou elle est quelque part dans l'arène ? je m'arrêterai bien pour vérifié mais si je le fait je suis mort et vu qu'il n'y a pas de HUD ...).



Bref, le cul entre 2 chaises. Soit il restait sur son concept de boss rush et il réduisait les zones d'exploration à leur plus simple expression, soit il mettait quelque chose entre les boss qui justifiait l'entrave a la course rapide vers les objectifs.

Dommage, car le combat de boss est plaisant