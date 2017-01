En fait tu devrais surtout préciser ce que tu recherches exactement. Le champs est vaste et les recommandations possibles quasi-infinies.- Mythes et dieux de l'Inde : Le polythéisme hindou- Poems of Heaven and Hell from Ancient Mesopotamia- Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated DictionaryLes vieilles saga : Heimskringla, le Chah nameh, les Kalevala...Sur la civilisation chinoise, pas mal d'écrits de Maspero sont disponibles ici :J'aime bien en particulier ceux sur le tao. C'est le bordel complet, et on soupçonne rapidement que les racines de la chose tiennent autant de pratiques alchimiques que de première tentative connue d'organiser un système diététique en vue d'améliorer la qualité de vie des êtres humains