Blue Exorcist – Kyoto Saga Arc du Roi Immonde sur ADN et Wakanim.tv

Un petit synopsis pour vous donner une idée de ce à quoi vous attendre :



Pas simple d’être le fils de Satan !

Fin de la Période d’Edo. Un démon massacre des milliers de personnes. Après l’avoir vaincu, les Chevaliers de la Croix-Vraie scellent son œil gauche dans le recoin le plus secret de l’Académie afin que celui- ci ne puisse plus causer de dégâts. Mais dernièrement, il a été dérobé et un enfant a été pris en otage. Rin, Yukio et leurs camarades se portent volontaires pour participer à cette enquête qui les mènera à Kyoto dans les méandres d’une conjuration particulièrement sombre...



Cet hiver, direction Kyoto ! Prêts pour retrouver Rin et Yukio dans leurs aventures et leurs exorcismes ? On ne connaît pas encore l'heure de diffusion mais dès qu'on en saura davantage, on vous le dira ! Mais ce sera gratuit sur ADN !

En attendant, rendez-vous le 6 janvier 2017 pour le début de cette seconde saison !