La partie toxique du fandom Sonic , plus bruyante que bien d'autres, se confond avec ceux qui sont dans la série pour le furry . C'est donc des fans qui sont fans surtout pour les personnages modernes plus que les jeux déjà. Et c'est le festival de mauvais fan-arts/fanfics avec des "personnages originaux" qui ne sont que des palette swap de persos déjà existants, souvent ouvertement homosexuels (hors je pense qu'une bonne partie du net n'a pas envie de voir du Tails x Knuckle comme ça).

C'est des mecs qui, à l'image des Brownies, ont trop d'imagination mis au service de trop de mauvaises idées et le font savoir un peu trop bruyamment mais en plus nagent dans un mauvais gout que personne n'aimerait avoir à partager.



Bref il n'y a qu'un moyen de traiter avec de tels gens : le soufre et le feu.





On peut aussi ajouter qu'une bonne parti des joueurs n'a plus rien à battre de Sonic tant la franchise s'est enfoncée comme une grande dans la médiocrité et que voir des gens apprécier Sonic 2006 ou Shadow the Hedghog dégage une certaine fascination malsaine.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.