Tetho a écrit: Hein parce que bon, la guerre des console (ou la guerre console/PC) c'est juste une illusion marketing et de la manipulation des masses. La coolitude de SEGA avec sa Megadrive, l'impertinence de Sony et sa Playstation ou la force tranquille de Nintendo c'est juste des images commerciales, rien de plus, rien de moins. Les consoles sont toutes les mêmes, ce qui compte c'est le jeu.

Sans chercher à déterminer si ce fut pour le mieux ou non, on ne peut pas dire que Nintendo se soit positionné en proposant les "mêmes consoles" que les autres, non. De fait, développer pour la Wii ou la PS3, c’était s’astreindre à deux approches assez nettement différentes, pour le meilleur et pour le pire. Et à tort ou à raison, Nintendo s’accrochera à sa différence jusqu’au bout, la Switch ne semblant pas exempte de spécificités justifiant qu’on l’appréhende un tant soit peu singulièrement. J’espère que ça ne pèsera pas trop sur la qualité et le nombre de titres tiers multiplateformes qu’on pourra y trouver (parce que quelques-uns m’intéressent, malgré tout), mais je ne me fais pas d’illusions : quand on veut proposer une machine hybride, à prix attractif, autorisant plusieurs configurations de jeu et déclinant un panel d’accessoires divers, on ne peut décemment pas prétendre rendre les mêmes services qu’une PS4. Je pense qu’on a tous compris ça et on a tous plus ou moins anticipé les conséquences que ça aura probablement.Pour le reste, je ne pense pas mériter qu’on m’attribue les postures caricaturales que tu décris. Je suis d’accord avec toi pour dire qu’un titre tiers devrait être fait, dans l’idéal, pour être jouable partout et chez tout le monde, à condition que toutes les machines de la gen en cours soient en capacité de le faire tourner dignement. D’ailleurs, je trouve proprement illisible la valse des exclu’ temporaires de licences qui passent de Microsoft à Sony, puis de Sony à Microsoft, depuis qu’ils se battent - grosso modo avec les mêmes armes - sur le même terrain. Par conséquent, je ne me réjouirai pas plus de voir BG&E 2 bénéficier d'une exclu' temporaire sur Switch qu'un Tomb Raider ou un Assassin's Creed. A la limite, je peux concéder avoir déjà espéré que certaines exclu' puissent avoir des effets bénéfiques collatéraux (hausse des ventes, intérêt plus marqué d'un autre public et, par effet d'entraînement, une ouverture progressive sur d'autres types de jeux), comme quand la Gamecube a eu RE4. Mais en soi, je ne voulais en priver personne.En revanche, je maintiens effectivement qu’il serait néfaste de voir Nintendo perdre son statut d’acteur conjugué du hardware et du software, pour les voir proposer leurs IP sur d’autres machines. En somme, j’espère qu’on ne les verra jamais devenir Sega. Pour les arguments qui vont avec, je vous renvoie à la page 30 de ce topic.