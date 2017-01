C'est simplement "inutile". C'est un film que personne ne voulait voir, comme tant d'autres cette année. Mais que des cadres de chez Warner ont validés parce qu'ils se fichent bien du contenu des films qu'ils produisent et que Ridley Scott à défaut d'arriver à appuyer sur la gâchette semble en plein suicide de son œuvre ( Alien Covenant dans 6 mois les mecs, serrez les fesses).

Mais je crois que chez les spectateurs personne ne l'attendait. Ensuite je ne doute pas de la bonne volonté de Villeneuve ou Gostling, qui ont du se dire "quitte à ce que ça se fasse, autant que ça soit avec moi pour que je fasse tout mon possible pour que ça soit bien". Mais il y a tellement de voyants d'alerte au rouges déjà...

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.