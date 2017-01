PROJET COMMUNAUTÉ BLACK BOX Autre projet qui avance doucement et qui nous tient à cœur, c'est évidement l'édition collector d'une série qui a bercé notre enfance, je parle bien-sur d' " Embrasse-moi Lucile 愛してナイト Ai Shite Knight " avec notre ami Roméo. Nous espérons pouvoir vous proposer très prochainement un mécénat pour que nous puissions réaliser tous ensemble une magnifique édition. Nous comptons une fois de plus sur votre mobilisation, sur votre passion pour atteindre ensemble ce nouveau défit et ce nouvel objectif que nous nous sommes fixé pour 2017.

Troisième et dernier Grand Projet de la communauté BLACK BOX pour cette année 2017



Une ultime vague pour une dernière collection Go Nagai



Sélection de la communauté avec :

- Jeeg one-shot

- Violence Jack 18 volumes de 400 pages

- Shin Mazinger Z zéro 9 volumes



Une dernière collection qui demande un budget titanesque mais que nous espérons soulever grâce à une communauté plus importante et toujours plus active et impliquée.