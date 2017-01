Je dirais que ça dépend de l'ampleur du projet déjà.



Dans le cas d' UTD , qui était annoncé comme un gros truc, la campagne kickstarter servira, en plus de relever des fonds, à attirer l'attention de producteurs qui peuvent amener encore plus de sousous. Je ne me souviens plus s'il y en avait déjà au préalable ou non.



Pour le Mecha-UDE au dessus, c'est clairement un travail indépendant mais même dans ce cas la, il est question d'argent déjà disponible (c'est écrit dans la FAQ), le kickstarter ne servant qu'à compléter.



Au fond, je ne suis pas sur, tout comme pour le jeu vidéo, que Kickstarter soit réellement la solution pour financer de A à Z un projet. Ca demande trop d'argent, tout simplement. Et c'est pas les aberrations à la Star Citizen qui changeront quoi que ce soit.



Quand à l'argent qui ne sers pas directement le projet ça.... Même si tu envoies directement un chèque à un studio, mes avis qu'il y aura des impôts derrière pour eux quand même.

