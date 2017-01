PLANNING 2016-2017

evons décaler les sorties. Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour ces changements.



12 SEPTEMBRE 2016 :

COBRA TOME 9



28 NOVEMBRE 2016 :

LADY GEORGIE TOME 1 ET 2 (sauf pour les abonnées qui recevront les tomes 1/2/3/4 en novembre) Pvp : 12.90 €

COBRA TOME 10 ( sauf pour les abonnées qui recevront les tomes 9/10/11/12 en novembre)



13 FEVRIER 2017 :

COBRA 11 et 12

LADY GEORGIE TOME 3 ET 4



13 MARS 2017 :

KIMENGUMI Tome 13/14/15/16

Giga Grendizer tome 1 et 2 Fin Pvp : 10.90 €



10 AVRIL 2017 :

l’ecole impudique tome 1 (tirage limité à 1000 ex) PVP : 15.90€

Maou Dante: Kamima Taisenhen tome 1 (tirage limité à 1000 ex)

Kekko kamen tome 1 (tirage limité à 1000 ex) PVP : 15.90€



15 MAI 2017 :

KIMENGUMI Tome 17/18/19/20 FIN



19 JUIN 2017 :

RYOMA tome 1 et 2 sur 3 tomes

l’école impudique tome 2 (tirage limité à 1000 ex)PVP : 15.90€

Maou Dante: Kamima Taisenhen tome 2 (tirage limité à 1000 ex)

Kekko kamen tome 2 (tirage limité à 1000 ex) PVP : 15.90€



6 SEPTEMBRE 2017 :

RYOMA tome 3/3 fin

l’école impudique tome 3 (tirage limité à 1000 ex) PVP : 15.90€

Maou Dante: Kamima Taisenhen tome 3 (tirage limité à 1000 ex)

Kekko kamen tome 3 fin (tirage limité à 1000 ex) PVP : 15.90€



10 OCTOBRE 2017 :

l’école impudique tome 4/5/6 (tirage limité à 1000 ex) PVP : 15.90€

Maou Dante: Kamima Taisenhen tome 4 FIN (tirage limité à 1000 ex)