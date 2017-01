chez Akata, on aime le shôjo manga

oneshots shôjo

La valeur de ma vie

Résumé

Yuri rentre au lycée… Mais contrairement à d’autres, ce n’est pas le coeur léger qu’elle envisage les dernières années de sa vie d’adolescente. Ex-voyou, elle semble porter en elle le poids d’une mystérieuse culpabilité. Ce n’est pas pour rien, d’ailleurs, qu’elle a perdu en partie la mobilité de son bras droit. Chio, un de ses camarades, commence à lui tourner autour… Mais Yuri n’est pas disponible pour l’amour. Son leitmotiv reste inchangé : lors de ses années lycée, tout ce qu’elle souhaite, c’est « prouver la valeur de sa vie ». Pourquoi ? Et pour qui ?

Un mot à propos de l'auteure

Yoshimi Tôda

La valeur de ma vie, une histoire torturée d'amitié et de pardon construite ingénieusement, inaugurera parfaitement ce label. Yoshimi Tôda commence sa carrière en 2007, chez l'éditeur Shogakukan. Elle se fait très vite remarquer par le ton psychologique et torturé de ses histoires. Ses protagonistes révèlent, au fil des pages, des fêlures et blessures qui les rendent profondément humains. Pour le moment, elle a signé principalement des histoires courtes, réunies dans des recueils de nouvelles. La valeur de ma vie est son récit complet (en 1 volume) le plus récent.