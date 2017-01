Re:Zero

samedi 14 au dimanche 15 janvier 2017

Max Linder Panorama à Paris

minuit à 8 heures du matin, nous vous proposerons de voir – ou revoir – les épisodes 1 à 13 de la série en VOSTFR

magnifique écran géant du Max Linder

prix des places est de 16 euros

L'histoire

Subaru Natsuki a basculé dans un monde fantastique où il fait la connaissance d’Émilia, une jeune fille aux longs cheveux d’argent qu’il jure de protéger. Malheureusement, le jeune homme ne résiste pas longtemps et se fait tuer rapidement. Pourtant, il revient d’entre les morts, un phénomène qui se répète sans cesse, le ramenant toujours à son point de départ. Subaru entame alors un combat perpétuel dans lequel il essaie, peu à peu, de changer le futur…

Tappei Nagatsuki

Re:Zero

Crunchyroll

adaptation en manga sont d'ailleurs prévus en français en 2017

À propos des Nuits au Max

Max Linder Panorama

l'intégralité de l'œuvre de Hayao Miyazaki,

Sword Art Online

Pour terminer cette semaine riche en actualité autour de la série, nous sommes heureux de vous annoncer l'organisation d'une nuit entière consacrée à cette série qui a tant fait parler d'elle en 2016 ! Elle se tiendra dans la nuit du, au cinéma. Cette soirée s'inscrit dans le cadre du rendez-vous Les Nuits au Max.De. Une occasion unique de profiter de l'animé sur le. La soirée sera ponctuée d'animations, de cadeaux et de surprises que nous vous dévoilerons prochainement.Le. Nous vous offrons le café durant la nuit ainsi qu'un petit déjeuner à la fin de la projection. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur http://www.weezevent.com/nuit-au-max-rezero Adapté d'une série de romans dea été la série événement de l'année 2016 au Japon, comme en France, où le titre a été le plus visionné parmi les séries proposées par. L'œuvre originale ainsi que sonMax Linder Panorama24, Bd Poissonnière 75009 ParisMétro : Grands-BoulevardsSite officiel : http://maxlinder.com Projetées au, Les Nuits au Max connaissent un succès extraordinaire dès leur première nuit avec Retour vers le futur. Certaines Nuits ont rendu un vibrant hommage à Patrick Swayze ou Robin Williams. D'autres Nuits sont consacrées à la « Japanim » avecou encore la sériediffusée pour la première fois au monde sur grand écran.​Doté d'un écran de 18 mètres et d'un son THX, c'est un auditorium dans lequel les chefs-d'œuvre tels qu'Indiana Jones ou Jurassic Park reprennent une dimension spectaculaire.Toute une génération habituée à voir les films à la télévision (même de très grande taille) apprécie ces moments uniques de partage (plus de 500 spectateurs) et cette immersion dans l'image.Plus d'informations : http://nuitsaumax.com