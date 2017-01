Episodes 25 et 26 saison 6

ATTENTION GRANDS SPOILERSStarlight Glimmer a reçu une invitation des habitants de son village afin qu'elle assiste à une fête. Celle ci fait un cauchemar à ce sujet et est terrifiée à la perspective d'être insultée et traînée dans la boue à cause de ses actes passés par les villageois. Luna s'immisce dans son rêve et lui explique celui ci symbolise ses craintes au sujet de son retour dans son village natal. Elle lui explique qu'il est nécessaire qu'elle se confie à ses amies afin de pouvoir trouver la solution adéquate et qu'elle soit apaisée et lui confie même que c'est grâce à elles qu'elle a retrouvé le droit chemin et qu'elle a cessé d'être Nightmare Moon.Le lendemain matin, elle explique l'angoisse qui la tenaille aux Mane 6 et chacune d'entre elles pense qu'il serait plus judicieux qu'elle retourne dans son village natal. Twilight lui propose d'y aller avec sa meilleure amie (et espère qu'elle sera choisie) et Starlight choisit... Trixie !Elles partent alors toutes les deux au village. Les autochtones sont en liesse et l'accueillent chaleureusement ! Ils souhaitent même lui confier diverses tâches pour l'élaboration de la fête ce qui terrifie Starlight qui prend ses pattes à son cou !Toutefois, elle est amère et dit à son amie qu'ils ont certainement mal pris son départ abrupt, cependant, Trixie lui déclare qu'elle ne doit pas se prendre la tête pour ça et qu'ils seront probablement contents de la revoir quand elle reviendra...De retour à Ponyville, Starlight est intriguée par le comportement de Twilight Spike et ses amies: en effet, chacune d'entre elles ainsi que le petit dragon ne se comportent pas comme d'habitude et paraissent bizarrement agressifs.La méfiance de Starlight est légitime: elle se rend compte plus tard qu'elles ont toutes été capturées et remplacées par des changelings qui obéissent à la machiavélique reine Chrysalis !Celle ci projette de conquérir Equestria et de pomper l'amour de tous ses habitants. Luna, Célestia et Cadance ont aussi été capturées !Starlight et Trixie partent à la recherche d'alliés pour sauver leurs amies ainsi que le royaume de la menace des changelings, et ce sont Thorax ainsi que Discord qui se joindront à elles dans leur périple et leur quête !Voici un EXCELLENT double épisode final !D'abord, il est singulièrement original de voir que ce ne sont pas nos six héroïnes et Spike qui sont confrontés à une menace dantesque, mais des personnages secondaires très populaires auprès des fans !Autre fait appréciable, si l'on excepte Thorax qui a toujours été doux et gentil à la base, ce sont d'anciens méchants désormais réformés qui doivent sauver la situation !Il y a également plusieurs excellents gags: la réaction de Trixie quand elle voit Thorax m'a fait mourir de rire, et j'ai encore plus ri en voyant ses mimiques quand Starlight l'enferme dans une bulle insonorisée afin qu'elle puisse discuter avec le gentil Changeling.Discord est fidèle à lui même et est plus loufoque, déjanté et roublard que jamais, de plus ses interactions avec la grande et merveilleuse Trixie (toujours aussi théâtrale et sarcastique) donne lieu à plusieurs répliques hilarantes.Le fait que le château des changelings soit protégé par une barrière annulant la magie était bien trouvé et c'est compréhensible: Discord est tellement puissant que sans cette barrière, il aurait neutralisé Chrysalis et son peuple en un clin d'oeil et il n'y aurait plus eu aucun suspense. Après tout, il avait quand même réussi à capturer Tyrek sans difficultés, c'est parce que ce dernier l'a manipulé qu'il a pu se libérer.Il était intéressant de voir aussi que chaque membre du groupe avait son utilité: Starlight qui employait sa stratégie, Discord et sa roublardise, Trixie et ses tours de passe passe et ses fumigènes ainsi que la technique de camouflage.Et puis, on voyait bien que la plupart des protagonistes étaient transis de peur lors de cette mission, n'étant pas certains d'en revenir vivants, ce qui faisait qu'on ressentait de l'empathie pour eux.L'ambiance est aussi très sombre et angoissante et Chrysalis est plus perfide, rusée et terrifiante que jamais (son cou qui se retourne m'a glacé le sang).Je regrette juste à la fin que TOUS les changelings se soient retournés contre Chrysalis: j'aurais pensé que si certains se rebelleraient contre elle et soutiendraient Thorax, d'autres au contraire se rallieraient à la cause de leur souveraine.En revanche, j'ai fortement apprécié que Chrysalis refuse la patte tendue par Starlight et la rédemption, si tous les méchants de la série devenaient gentils, cela deviendrait ridicule.Le staff avait d'ailleurs déclaré que si ils refusaient le manichéisme dans l'histoire et souhaitaient que certains méchants changent de camp, ils voulaient aussi que d'autres restent du côté des forces du mal dont Chrysalis. OUF, tant mieux, sinon on aurait perdu une ennemie de grande envergure !En bref, un excellent épilogue qui s'est avéré être épique, passionnant, plein de surprises et fascinant !Il conclue en beauté cette saison 6 !Vivement la saison 7 en tout cas !Je reviendrai plus tard sur le topic pour faire un bilan de la saison 6 et analyser ses points faibles et ses points forts.