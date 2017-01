J'ai toujours pris Somkey pour l'archetype du sidekick . Araki avait encore du mal à se détacher des grands schémas classiques et il fallait à son héros un sidekick et une copine, comme Jonathan avait Speedwagon et Erina, et comme son héros est américain (du moins dans l'esprit), il fallait que son sidekick soit black et sa copine asiat.

Rien de bien compliqué.





Pour les stands en fait le problème est que l'Onde était une énergie manique qui fait le café sans toutes les restrictions qu'un Dugâchis posera plus tard sur son Nen. Du coup Joseph en fait un peu n'importe quoi au point de rendre la chose à la fois craquée et bordélique et il lui fallait des adversaires à la hauteur. Et comme Araki ne semblait pas avoir envie de se limiter avec des règles et des restrictions complexes, les Stands lui donnent l'occasion de poser des règles et restrictions propres sur les pouvoirs de chaque perso sans pour autant brider ceux des autres. C'est complètement arbitraire mais pour un auteur qui semble ne pas chercher à se prendre la tête ça fonctionne parfaitement.







Je n'ai jamais été un très grand fan de Joseph sinon. Le coté imprévisible du personnage se retourne contre lui quand ses plans à la cons finissent par ne plus avoir de sens et ne fonctionnent, narrativement parlant, que parce que tu te rappelles que "c'est Jojo ". Je parlais du coup du miroir plus haut, mais c'est pas le seul, genre les clackers cachés dans le dos.

Je le trouve plus efficace dans son rôle de mentor-sidekick qui a de la bouteille mais se laisse encore surprendre dans Stardust Crusaders.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.