4 janvier 2017

Ils sont le seul espoir de l’Humanité !

Il y a dix ans, Kagerô et Momiji, deux amis d’enfance, ont vécu l’apparition de L’Encre du Néant qui a ravagé leur ville. Depuis, planant dans le ciel, cette structure menaçante d’origine inconnue semble inoffensive. Un jour, alors que les deux amis sont au lycée, des « dross », projections humanoïdes et sphériques de L’Encre du Néant, s’attaquent à nouveau au monde, exterminant leurs camarades. Happés par un de ces dross, Kagerô et Momiji survivent : lui, en devenant un « ember », un humain aux capacités surhumaines, et elle, en devenant une « Momiji différente », un dross d’un genre nouveau. Pour sauver celle qu’il aime, Kagerô devra s’allier avec l’agence de prévention anti-dross qui étudie L’Encre du Néant et accueille les embers. Ensemble, ils vont combattre cette menace. Kagerô n’hésitera pas à mettre sa vie en péril pour protéger Momiji des dangers qui la guettent… et la rendre humaine à nouveau !

L’irrésistible attachement de Kagerô pour Momiji lui permettra-t-il de la sauver ?

Ex-Humans

Yûichi Katô

Ex-Humans a été prépubliée

Elle s’est achevée en août 2016 avec la parution du cinquième et dernier volume

Ex-Humans volume 1, la nouvelle série de la collection Pika Shônen dès le 4 janvier

Le, laissez-vous consumer par les flammes des embers !dépeint un monde futuriste quoique proche de notre monde moderne, qui doit composer avec l’arrivée brusque d’un élément d’origine inconnue.La lutte de l’Humanité contre cette entité s’organise autour d’humains qui ont acquis des pouvoirs surnaturels à proximité des dross. Sortes de mutants, ces « Ex-Humains », appelés ember, voient leurs membres amputés par les dross se transformer, devenant ainsi des armes létales.En devenant un ember, Kagerô découvre un monde effrayant, loin de son quotidien tranquille de lycéen. À présent, son seul but est d’aider celle qu’il aime et qui a toujours veillé sur lui. Doté d’un pouvoir brûlant, sa quête ne fait que commencer !Créée en 2014 par(Eureka Seven AO), la sériesous le nom de Hiniiru - Like a Moth Flying into the Flame dans le magazine numérique Comic Walker de l’éditeur japonais Kadokawa Shoten.Laissez-vous consumer par